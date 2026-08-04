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Invima prohíbe la venta de un chocolate promocionado para el estrés y la ansiedad: alerta por riesgos para la salud

La autoridad sanitaria emitió la Alerta Sanitaria No. 247 de 2026 por la venta en Colombia de un “chocolate funcional” sin autorización, declarado fraudulento por promocionarse con supuestos efectos para el estrés y la ansiedad e incluir afirmaciones sobre la psilocibina.

  • La entidad declaró el producto fraudulento por incumplir la normativa sanitaria vigente del país. FOTO: Invima
    La entidad declaró el producto fraudulento por incumplir la normativa sanitaria vigente del país. FOTO: Invima
  • Era promocionado en redes y plataformas digitales con supuestos beneficios para el estrés y ansiedad. FOTO: Invima
    Era promocionado en redes y plataformas digitales con supuestos beneficios para el estrés y ansiedad. FOTO: Invima
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 247 de 2026 para anunciar a la ciudadanía sobre la comercialización del denominado“chocolate funcional” bajo las marcas Meloso y Chocolate suave, un producto que no cuenta con autorización para su venta en Colombia.

La medida fue divulgada el 3 de agosto de 2026, luego de identificar que el alimento es promocionado a través de redes sociales, páginas web y plataformas de comercio electrónico con afirmaciones relacionadas con beneficios para la salud que incumplen la legislación sanitaria.

Según el Invima, el producto fue clasificado como un alimento fraudulento debido a que carece de registro, permiso o notificación sanitaria exigidos para este tipo de productos. Además, la entidad indicó que la información utilizada para promocionarlo puede inducir un error sobre sus características, composición y origen, situación que contraviene lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.

Invima advierte sobre la promoción de psilocibina en alimentos

La autoridad sanitaria explicó que el denominado chocolate funcional es publicitado con propiedades relacionadas con el manejo del estrés, la ansiedad y la rigidez emocional. Asimismo, señaló que en su promoción se afirma que contiene psilocibina y que debe consumirse en microdosis para alcanzar bienestar y equilibrio.

De acuerdo con el Invima, la psilocibina, un compuesto psicodélico natural presente en hongos alucinógenos conocidos como setas mágicas, no está regulado ni permitido para su uso en alimentos y bebidas en Colombia. En consecuencia, la promoción o comercialización de productos alimenticios que aseguran contener esta sustancia constituye un incumplimiento de la normatividad sanitaria y puede dar lugar a investigaciones por parte de las autoridades competentes.

La entidad también recordó que la Ley 9 de 1979 Se prohíbe atribuir a los alimentos propiedades medicinales, preventivas o curativas. Además, indicó que, cuando un producto alimenticio se promociona con efectos terapéuticos, debe cumplir los requisitos establecidos para los medicamentos. En ese mismo sentido, señaló que estas disposiciones también están contempladas en la Resolución 5109 de 2005.

El Invima advirtió igualmente que el uso y la comercialización de psilocibina en este tipo de productos constituye un delito, con sanciones que incluyen prisión, multas e inhabilitación profesional, conforme a laLey 1220 de 2008.

Era promocionado en redes y plataformas digitales con supuestos beneficios para el estrés y ansiedad. FOTO: Invima
Era promocionado en redes y plataformas digitales con supuestos beneficios para el estrés y ansiedad. FOTO: Invima

Lea más: Invima alerta por la venta ilegal de un supuesto medicamento para el dolor: autoridades piden suspender su consumo

Frente a esta situación, la entidad hizo un llamado a la comunidad para que no adquiera ni consuma el producto comercializado bajo las marcas Meloso y Chocolate suave. Asimismo, recomendó que las personas que ya lo hayan comprado suspendan de inmediato su consumo y reporten el caso ante las autoridades sanitarias.

Entre las acciones solicitadas por el Invima también se encuentran:

1. Abstenerse de adquirir o consumir el chocolate denominado funcional de las marcas Mellow y Mellowchocolat.

2. Suspender inmediatamente su consumo en caso de haber adquirido el producto.

3. Reportar la comercialización del alimento a las autoridades sanitarias competentes.

4. Consultar el listado oficial de alertas sanitarias y registros del Invima para verificar la legalidad de alimentos y bebidas comercializados en el país.

De igual forma, el Instituto solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control, realizar la búsqueda activa del producto e informar a la entidad si encuentran unidades en establecimientos comerciales o canales de venta en línea.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el Invima prohibió la venta del chocolate Mellow y Mellowchocolat en Colombia?
El Invima emitió la Alerta Sanitaria No. 247 de 2026 porque el denominado “chocolate funcional” de las marcas Mellow y Mellowchocolat se comercializa sin registro, permiso o notificación sanitaria. Además, se promociona con supuestos beneficios para el estrés y la ansiedad, afirmaciones que incumplen la normativa colombiana para alimentos.
¿Qué encontró el Invima en el chocolate Mellow que llevó a declararlo un producto fraudulento?
La autoridad sanitaria determinará que el producto carece de autorización para su comercialización y utilización que puede inducir un error sobre su composición, origen y propiedades. También detectó que se promociona afirmando contener psilocibina y ofreciendo efectos terapéuticos, algo que no está permitido para un alimento.
¿El chocolate Mellow contiene psilocibina y por qué eso representa un problema legal en Colombia?
Según la publicidad identificada por el Invima, el producto afirma contener psilocibina y recomienda consumirla en microdosis. La entidad advirtió que esta sustancia no está regulada ni autorizada para su uso en alimentos o bebidas en Colombia, por lo que su promoción y comercialización en este tipo de productos incumple la legislación sanitaria.
¿Qué riesgos advirtió el Invima sobre consumir el chocolate Mellow o Mellowchocolat?
El Invima señaló que, al tratarse de un producto sin autorización sanitaria, no existen garantías sobre su calidad, seguridad o composición real. Además, advirtió que promocionar alimentos con supuestos efectos sobre el estrés, la ansiedad o el bienestar puede generar falsas expectativas y representar riesgos para la salud de los consumidores.
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