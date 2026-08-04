Invima prohíbe la venta de un chocolate promocionado para el estrés y la ansiedad: alerta por riesgos para la salud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 247 de 2026 para anunciar a la ciudadanía sobre la comercialización del denominado“chocolate funcional” bajo las marcas Meloso y Chocolate suave, un producto que no cuenta con autorización para su venta en Colombia. La medida fue divulgada el 3 de agosto de 2026, luego de identificar que el alimento es promocionado a través de redes sociales, páginas web y plataformas de comercio electrónico con afirmaciones relacionadas con beneficios para la salud que incumplen la legislación sanitaria.

Según el Invima, el producto fue clasificado como un alimento fraudulento debido a que carece de registro, permiso o notificación sanitaria exigidos para este tipo de productos. Además, la entidad indicó que la información utilizada para promocionarlo puede inducir un error sobre sus características, composición y origen, situación que contraviene lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.

Invima advierte sobre la promoción de psilocibina en alimentos

La autoridad sanitaria explicó que el denominado chocolate funcional es publicitado con propiedades relacionadas con el manejo del estrés, la ansiedad y la rigidez emocional. Asimismo, señaló que en su promoción se afirma que contiene psilocibina y que debe consumirse en microdosis para alcanzar bienestar y equilibrio. De acuerdo con el Invima, la psilocibina, un compuesto psicodélico natural presente en hongos alucinógenos conocidos como setas mágicas, no está regulado ni permitido para su uso en alimentos y bebidas en Colombia. En consecuencia, la promoción o comercialización de productos alimenticios que aseguran contener esta sustancia constituye un incumplimiento de la normatividad sanitaria y puede dar lugar a investigaciones por parte de las autoridades competentes. La entidad también recordó que la Ley 9 de 1979 Se prohíbe atribuir a los alimentos propiedades medicinales, preventivas o curativas. Además, indicó que, cuando un producto alimenticio se promociona con efectos terapéuticos, debe cumplir los requisitos establecidos para los medicamentos. En ese mismo sentido, señaló que estas disposiciones también están contempladas en la Resolución 5109 de 2005. El Invima advirtió igualmente que el uso y la comercialización de psilocibina en este tipo de productos constituye un delito, con sanciones que incluyen prisión, multas e inhabilitación profesional, conforme a laLey 1220 de 2008.

Era promocionado en redes y plataformas digitales con supuestos beneficios para el estrés y ansiedad. FOTO: Invima

Frente a esta situación, la entidad hizo un llamado a la comunidad para que no adquiera ni consuma el producto comercializado bajo las marcas Meloso y Chocolate suave. Asimismo, recomendó que las personas que ya lo hayan comprado suspendan de inmediato su consumo y reporten el caso ante las autoridades sanitarias. Entre las acciones solicitadas por el Invima también se encuentran: 1. Abstenerse de adquirir o consumir el chocolate denominado funcional de las marcas Mellow y Mellowchocolat. 2. Suspender inmediatamente su consumo en caso de haber adquirido el producto. 3. Reportar la comercialización del alimento a las autoridades sanitarias competentes. 4. Consultar el listado oficial de alertas sanitarias y registros del Invima para verificar la legalidad de alimentos y bebidas comercializados en el país. De igual forma, el Instituto solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control, realizar la búsqueda activa del producto e informar a la entidad si encuentran unidades en establecimientos comerciales o canales de venta en línea. Continúe leyendo: ¡Ojo! Revise su crema para peinar: Invima retiró un lote por riesgo microbiológico

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