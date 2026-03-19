Lo que une y divide a Cepeda y Cristo tras su acuerdo político: ¿Se insistirá o no en una Constituyente?

Días después de haber declinado su candidatura, este jueves el exministro Juan Fernando Cristo y su movimiento político En Marcha anunciaron su adhesión a la aspiración presidencial del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico. En medio de elogios y agradecimientos mutuos, un interrogante de primer orden marcó las condiciones para la adhesión: ¿hubo acuerdo para no convocar una constituyente?
Como ministro del Interior del saliente Gobierno de Gustavo Petro, Cristo insistió en su negativa a reformar la Constitución de 1991 y pregonó un célebre “gran acuerdo nacional” que, al final, no logró materializarse. Ahora, cuando el actual jefe de Estado redobla esfuerzos en su cruzada constituyente, el tema nuevamente saltó a escena.
Sin ambages, Cristo advirtió desde ya que es una alternativa inconveniente: “La convocatoria en estos momentos de una Asamblea Nacional Constituyente es inconveniente y es inoportuna. Profundiza la división del país y distraería al próximo gobierno de las tareas urgentes que tenemos por delante en materia de seguridad, salud y de estabilidad fiscal”.
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De hecho, al revisar el acuerdo suscrito entre Cristo y Cepeda se evidencia que la premisa es que todas las reformas sociales propuestas deben ser “resultado de acuerdos y deliberaciones y tramitarse por vía legislativa” en el marco del respeto a la Constitución del 91.