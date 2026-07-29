Contraloría investiga bonos TES por $43,4 billones del Gobierno Petro: intereses subirían $316.500 millones

La estrategia de manejo de la deuda pública implementada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro está bajo investigación de la Contraloría General de la República. Según reveló Bloomberg, el organismo de control investiga un canje de títulos de tesorería (TES) realizado en octubre de 2025 que permitió reducir el saldo nominal de la deuda interna en el corto plazo, pero incrementó significativamente el costo de los intereses que deberá asumir el Estado en los próximos años.
De acuerdo con documentos conocidos por el medio internacional, la operación se llevó a cabo el 8 de octubre de 2025. En esa fecha, el Gobierno intercambió $43,4 billones en títulos antiguos por nuevas emisiones por $35,4 billones, lo que representó una reducción inmediata cercana a $8 billones en el saldo de la deuda interna.
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Sin embargo, la auditoría de la Contraloría concluyó que esa disminución nominal tuvo un costo importante. Mientras los bonos entregados pagaban cupones cercanos al 7,25%, los nuevos TES fueron emitidos con tasas de entre 11,75% y 12%, lo que aumentó el pago anual de intereses en aproximadamente $316.500 millones.