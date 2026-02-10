¿Qué pasó este año? El aguacate Hass colombiano no brilló en el Super Bowl 2026: “CorpoHass no exportó nada”

En los últimos años, la participación del aguacate Hass colombiano en el Super Bowl ha contado con destacado cubrimiento mediático. Basta con googlear el tema para encontrar que esa fruta brilló o destacó en anteriores ediciones a raíz del acostumbrado consumo masivo de guacamole. Lo cierto es que el gremio productor de ese cultivo en Colombia reconoce que este año no fue así.
De hecho, EL COLOMBIANO consultó con Procolombia sobre las exportaciones de aguacate colombiano para el evento gringo. La respuesta sin titubeos fue: “Los asociados a Corpohass no exportaron nada”. La explicación fue que para la final de fútbol americano se prefirió el consumo del producto mexicano.
Por esa razón, la fruta colombiana no tuvo un rol destacado en el Super Bowl 2026 y su presencia probablemente fue casi nula, a diferencia de lo ocurrido en años atrás. Solo para tener una idea, se estima que más del 90% de los aguacates consumidos en Estados Unidos durante el evento fueron de México, líder en producción mundial.