¿Qué pasó este año? El aguacate Hass colombiano no brilló en el Super Bowl 2026: “CorpoHass no exportó nada”

En los últimos años, la participación del aguacate Hass colombiano en el Super Bowl ha contado con destacado cubrimiento mediático. Basta con googlear el tema para encontrar que esa fruta brilló o destacó en anteriores ediciones a raíz del acostumbrado consumo masivo de guacamole. Lo cierto es que el gremio productor de ese cultivo en Colombia reconoce que este año no fue así. De hecho, EL COLOMBIANO consultó con Procolombia sobre las exportaciones de aguacate colombiano para el evento gringo. La respuesta sin titubeos fue: “Los asociados a Corpohass no exportaron nada”. La explicación fue que para la final de fútbol americano se prefirió el consumo del producto mexicano. Por esa razón, la fruta colombiana no tuvo un rol destacado en el Super Bowl 2026 y su presencia probablemente fue casi nula, a diferencia de lo ocurrido en años atrás. Solo para tener una idea, se estima que más del 90% de los aguacates consumidos en Estados Unidos durante el evento fueron de México, líder en producción mundial.

¿Por qué el aguacate Hass colombiano no fue protagonista en el Super Bowl 2026?

Katheryn Mejía, presidenta ejecutiva de Corpohass, reconoció en conversación con EL COLOMBIANO que la nula exportación obedece a factores logísticos, geográficos y comerciales que marcaron el comportamiento del mercado estadounidense. El Super Bowl 2026 se disputó en California (costa oeste de EE. UU.), un detalle decisivo para el comercio de productos perecederos. En ese estado, un aguacate mexicano puede llegar en apenas ocho horas, mientras que uno colombiano tarda entre 12 y 14 días. “Para los importadores, con la disponibilidad tan cercana, el negocio es mucho más seguro con México”, explicó Mejía. El contraste con 2025 es claro. Ese año, el evento se realizó en New Orleans, en la costa este, donde Colombia tiene ventajas logísticas: el aguacate colombiano llega a Miami en tres días y a Filadelfia en cinco, mientras que el producto mexicano puede tardar hasta ocho días cruzando de costa a costa.

Brillo del aguacate Hass colombiano en anteriores ediciones del Super Bowl

El impacto del Super Bowl en 2025 fue contundente. Mejía argumentó que en una semana normal, Colombia exporta entre 80 y 100 contenedores de aguacate Hass a Estados Unidos. Durante el Super Bowl del año pasado, esa cifra se disparó a 350 contenedores en una sola semana, reflejando el peso del evento en el consumo de guacamole. Se calcula que el envío de Hass el año pasado contó con 6.512 toneladas para dicho evento, lo que significó un aumento del 387% con relación al 2024.

Por eso, aunque este año no hubo protagonismo, Corpohass insiste en que el Super Bowl sigue siendo una gran oportunidad comercial para Colombia, comparable a lo que representa San Valentín para el mercado de las flores.

La apuesta es crecer las exportaciones a Estados Unidos

Así las cosas. La duda es, ¿la caída de estos envíos afectarán el mercado anual de aguacate colombiano a EE. UU? Corpohass sostuvo que la menor participación en el Super Bowl no afectará las exportaciones totales de 2025. “Para nada”, sentenció Mejía. Añadió: “El Super Bowl es una oportunidad de crecer, pero los negocios en general se mantienen y hay una gran apuesta con Estados Unidos”. Le puede gustar: El aguacate Hass de Colombia reafirma su liderazgo sostenible en Territorio Aguacate 2025 Hay que tener en cuenta que 95 de cada 100 aguacates Hass cultivados en este país son para exportación, lo que significa que es un negocio con enfoque en las ventas exteriores. Colombia cerró 2025 con exportaciones cercanas a 201.000 toneladas, de las cuales 60% tuvo como destino Europa y 30%, Estados Unidos. La meta del sector es alcanzar un equilibrio en la participación entre ambos mercados, pero esa estrategia se vio alterada por el entorno comercial en Norteamérica.

Mejía señaló que durante buena parte de 2025 —entre abril y octubre— el sector enfrentó una “amenaza permanente de un arancel”, lo que dificultó la concreción de negocios con Estados Unidos. “Eso modificó esa gran posibilidad para Colombia”, señaló la dirigente gremial. Aun así, el avance fue significativo: el país pasó de representar 11% del volumen exportado a Estados Unidos en 2024 a 30% en 2025, un salto que confirma el potencial del mercado norteamericano para el aguacate colombiano y la posibilidad de escalar posiciones entre los principales proveedores.

Europa, el principal destino del Hass colombiano