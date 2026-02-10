Hombre falleció tras ser atacado en un bus en Medellín: ¿qué se sabe del crimen?

Una acalorada discusión dentro de un bus de servicio público terminó con la muerte de un hombre identificado como Juan Pablo Muñoz, en el barrio Manrique, ubicado en Medellín.

El hecho ocurrió en la Carrera 43 con Calle 68, donde una patrulla de vigilancia que realizaba labores de control fue testigo de cómo era bajada la víctima del bus con heridas de gravedad causadas por un arma cortopunzante.

La patrulla procedió a brindarle los primeros auxilios y lo trasladó a la Policlínica, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.