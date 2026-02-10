Video | Luis Suárez, el primer delantero colombiano que supera los 25 goles en Europa en 9 años

Lo convirtió en una tendencia: lo suyo es marcar goles en la última jugada del partido. Lleva, por lo menos, tres partidos en los que ha hecho estallar de júbilo a los hinchas del Sporting de Lisboa para soltar la tensión de pensar que el marcador terminaría empatado o en su contra. Luis Javier Suárez se ha convertido en el salvador del equipo luso esta temporada. El lunes, el delantero samario anotó, al minuto 90+10, el gol con el que su equipo empató 1-1 contra Porto en uno de los clásicos de la Liga de Portugal. El colombiano, de 28 años, pateó el penalti con el que terminó el encuentro. Sin embargo, el guardameta de “los dragones”, lo atajó. No obstante, “Lucho” cazó el rebote, empujó el balón, puso a celebrar a los suyos.

Con el empate ante Porto, Sporting alcanzó 52 puntos en la tabla de posiciones y se mantiene a 4 de ese elenco, que lidera con 56: lo importante fue que no les sacó ventaja; aún compiten de cerca por quedarse con el título de la liga lusa, que le daría a Suárez una prima extra por logros alcanzados, según se pactó en julio, cuando llegó a ese elenco como uno de los fichajes más altos de su historia.

¿Cuántos goles le faltan a Luis Suárez para “alcanzar” a Falcao?

Desde que Falcao García, quien este 10 de febrero cumple 40 años, dejó de ser el delantero titular de la Selección Colombia, el país no ha encontrado un “nueve” que se consolide en la posición y sea garantía de gol. Aunque Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré, Jhon Jáder Durán, entre otros jugadores, han ocupado bien esa labor, ninguno lo ha hecho con solidez.

Sin embargo, desde que anotó cuatro goles en la victoria contra Venezuela, en la última jornada de las eliminatorias al Mundial 2026, Luis Javier Suárez se convirtió en un referente a tener en cuenta por parte de los aficionados colombianos. Muchos lo descubrieron ese día. Otros ya sabían de sus condiciones de goleador: lo demostró la temporada pasada en la segunda división de España.

En esta lo ha ratificado con el Sporting de Lisboa. Llegó con un reto grande: reemplazar a Viktor Gyökeres, que la temporada pasada fue el goleador de la liga lusa con 28 anotaciones. Suárez va bien en ese camino: con el tanto ante Porto llegó a 19 en 21 encuentros en el rentado local y ajustó 26 anotaciones totales en 35 duelos disputados esta temporada con el equipo verde.

Con eso, no solo ratificó su valía. Se convirtió, además, en el primer delantero colombiano que supera las 25 anotaciones en Europa en los últimos nueve años. El registro más reciente lo ostenta Falcao García, quien en la temporada 2016-2017 marcó 30 tantos con el Mónaco francés, de los que 21 fueron por la Liga 1, 5 en la Champions, 2 en la Copa de la Liga y 2 en la Copa francesa).