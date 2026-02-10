x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | Luis Suárez, el primer delantero colombiano que supera los 25 goles en Europa en 9 años

El delantero colombiano es una de las figuras del Sporting portugués. Ha marcado en la liga lusa y en la Liga de Campeones de la Uefa.

  • El delantero samario Luis Javier Suárez, de 28 años, es el goleador del Sporting de Lisboa esta temporada en el fútbol europeo. Foto: tomada del x de @SportingCP
    El delantero samario Luis Javier Suárez, de 28 años, es el goleador del Sporting de Lisboa esta temporada en el fútbol europeo. Foto: tomada del x de @SportingCP
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 4 horas
bookmark

Lo convirtió en una tendencia: lo suyo es marcar goles en la última jugada del partido. Lleva, por lo menos, tres partidos en los que ha hecho estallar de júbilo a los hinchas del Sporting de Lisboa para soltar la tensión de pensar que el marcador terminaría empatado o en su contra. Luis Javier Suárez se ha convertido en el salvador del equipo luso esta temporada.

El lunes, el delantero samario anotó, al minuto 90+10, el gol con el que su equipo empató 1-1 contra Porto en uno de los clásicos de la Liga de Portugal. El colombiano, de 28 años, pateó el penalti con el que terminó el encuentro. Sin embargo, el guardameta de “los dragones”, lo atajó. No obstante, “Lucho” cazó el rebote, empujó el balón, puso a celebrar a los suyos.

Con el empate ante Porto, Sporting alcanzó 52 puntos en la tabla de posiciones y se mantiene a 4 de ese elenco, que lidera con 56: lo importante fue que no les sacó ventaja; aún compiten de cerca por quedarse con el título de la liga lusa, que le daría a Suárez una prima extra por logros alcanzados, según se pactó en julio, cuando llegó a ese elenco como uno de los fichajes más altos de su historia.

¿Cuántos goles le faltan a Luis Suárez para “alcanzar” a Falcao?

Desde que Falcao García, quien este 10 de febrero cumple 40 años, dejó de ser el delantero titular de la Selección Colombia, el país no ha encontrado un “nueve” que se consolide en la posición y sea garantía de gol. Aunque Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré, Jhon Jáder Durán, entre otros jugadores, han ocupado bien esa labor, ninguno lo ha hecho con solidez.

Sin embargo, desde que anotó cuatro goles en la victoria contra Venezuela, en la última jornada de las eliminatorias al Mundial 2026, Luis Javier Suárez se convirtió en un referente a tener en cuenta por parte de los aficionados colombianos. Muchos lo descubrieron ese día. Otros ya sabían de sus condiciones de goleador: lo demostró la temporada pasada en la segunda división de España.

En esta lo ha ratificado con el Sporting de Lisboa. Llegó con un reto grande: reemplazar a Viktor Gyökeres, que la temporada pasada fue el goleador de la liga lusa con 28 anotaciones. Suárez va bien en ese camino: con el tanto ante Porto llegó a 19 en 21 encuentros en el rentado local y ajustó 26 anotaciones totales en 35 duelos disputados esta temporada con el equipo verde.

Con eso, no solo ratificó su valía. Se convirtió, además, en el primer delantero colombiano que supera las 25 anotaciones en Europa en los últimos nueve años. El registro más reciente lo ostenta Falcao García, quien en la temporada 2016-2017 marcó 30 tantos con el Mónaco francés, de los que 21 fueron por la Liga 1, 5 en la Champions, 2 en la Copa de la Liga y 2 en la Copa francesa).

Con el buen rendimiento que viene mostrando, y la mitad de la temporada aún por delante, el atacante samario, que se ha dedicado a marcar goles en los últimos minutos de los partidos del Sporting, podría superar los números que registró García hace casi una década. Con eso, seguro, se consolida como el “9” titular de la Selección Colombia para el Mundial.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida