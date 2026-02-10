Video | Luis Suárez, el primer delantero colombiano que supera los 25 goles en Europa en 9 años

Lo convirtió en una tendencia: lo suyo es marcar goles en la última jugada del partido. Lleva, por lo menos, tres partidos en los que ha hecho estallar de júbilo a los hinchas del Sporting de Lisboa para soltar la tensión de pensar que el marcador terminaría empatado o en su contra. Luis Javier Suárez se ha convertido en el salvador del equipo luso esta temporada.
El lunes, el delantero samario anotó, al minuto 90+10, el gol con el que su equipo empató 1-1 contra Porto en uno de los clásicos de la Liga de Portugal. El colombiano, de 28 años, pateó el penalti con el que terminó el encuentro. Sin embargo, el guardameta de “los dragones”, lo atajó. No obstante, “Lucho” cazó el rebote, empujó el balón, puso a celebrar a los suyos.