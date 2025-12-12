Choque por contratos en La Mojana: Carrillo señala a los ‘ñoños’ y Elías Vidal lo niega y salpica hasta la U. San José, ¿por qué?

El senador Julio Elías Vidal respondió a los señalamientos de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien lo vinculó con presuntas gestiones políticas relacionadas con contratos en La Mojana. En una entrevista hecha el viernes 12 de diciembre en Blu Radio, el congresista negó cualquier relación con esos procesos contractuales y explicó que sus cuestionamientos se han dado exclusivamente a través de debates de control político iniciados en 2024, sustentados —según dijo— en observaciones técnicas y presupuestales sobre proyectos adjudicados por esas entidades.

Esto ocurre en un contexto de cuestionamientos públicos en primera instancia, de Angie Rodríguez, directora del Dapre, por la ejecución de recursos destinados a atender la emergencia prolongada en La Mojana, afectada desde hace varios años por inundaciones y problemas ambientales asociados al río Cauca.

Miles de personas se han visto afectadas por el rompimiento del dique ‘Caregato’. Foto: Manuel Saldarriaga

Frente a las referencias que lo asocian con la llamada “ñoñomanía”, el senador Julio Elías Vidal calificó esas afirmaciones como falsas y reiteró que no tiene ningún vínculo con el Fondo de Adaptación ni con la contratación en La Mojana. “Totalmente falso, este señor está creando una cortina de humo”, afirmó, y agregó: “no tengo ninguna relación con el Fondo de Adaptación ni con nada”. En contexto: La “ruta del arroz”: el multimillonario contrato que tiene en crisis al Fondo de Adaptación e involucra a la Fundación San José Vidal explicó que el 12 de noviembre de 2024 citó a Carlos Carrillo a un debate en la Comisión Sexta del Senado para advertir que los contratos anunciados para La Mojana estaban mal estructurados y no ofrecían soluciones de fondo. Carrillo no asistió a esa sesión, lo que llevó al senador a remitir el caso a la Procuraduría por la inasistencia y por la falta de respuesta a derechos de petición. Posteriormente, el congresista radicó un derecho de petición con cerca de 200 preguntas técnicas sobre los proyectos. Indicó que la respuesta del director de la UNGRD incluyó un video en redes sociales: “lo que hace es un TikTok burlándose de mí y del trámite procedimental de la Ley Quinta”, afirmó, al relatar que Carrillo llevó una caja de documentos al Congreso pese a que “ya me había enviado la respuesta horas antes por vía electrónica”.

El 13 de diciembre de 2024, Carrillo firmó y adjudicó contratos para La Mojana, entre ellos el denominado de la “Ruta del Arroz”, por un valor de 36.000 millones de pesos, dentro de un paquete contractual que sumaba cerca de 170.000 millones. El 4 de marzo de 2025, el director presentó públicamente el llamado “Plan Mojana”. Tras ese anuncio, Vidal volvió a citarlo a debate. El 1 de abril de 2025, Carrillo asistió al debate en el Senado, donde el senador expuso las falencias que, según él, presentaban los contratos. Una semana después, el 8 de abril, Vidal radicó una denuncia ante la Contraloría General de la República y solicitó vigilancia especial sobre la ejecución de esos recursos. Lea también: El silencio de la Fiscalía en el caso del contratista de espectáculos Ricardo Leyva, ¿a qué se debe?

Contrato de la Ruta del Arroz y cuestionamientos a los contratistas

El principal foco de las denuncias del senador se concentra en el contrato de la denominada Ruta del Arroz, cuyo propósito era atender a productores afectados por las inundaciones en La Mojana y que fue adjudicado a un consorcio conformado por tres entidades privadas.

De acuerdo con Vidal, una de las integrantes del consorcio fue la Fundación San José, con el 33 % de participación, a la que cuestionó por no tener formación ni experiencia en el sector agrícola. “La Fundación San José no tiene por ninguna parte en su currículum especialidades ni carreras que tengan que ver con agricultura”, afirmó durante el debate en el Senado. La segunda entidad fue la Fundación Colombia de Vida, con el 34 %, sobre la cual señaló que su actividad principal no guarda relación con el objeto del contrato. “La fundación Colombia de Vida se dedica al catering para eventos, ¿qué tiene que ver eso con la Ruta del Arroz, qué tiene que ver eso con La Mojana?”, cuestionó. Le puede interesar: ¿Fortín en disputa? Detalles de la pelea por el Fondo de Adaptación tras denuncias de Angie Rodríguez contra Carlos Carrillo Finalmente, mencionó a Euonia SAS, empresa que —según indicó— se dedica “a la organización logística para eventos, tampoco tiene nada que ver con temas de agricultura”, aseguró. Además, sostuvo que dentro de la estructura presupuestal del contrato se destinaron 12.000 millones de pesos, equivalentes a una tercera parte del total, para refrigerios, un rubro que, según su denuncia, no guardaría relación con una solución productiva para los arroceros de la zona. Vidal negó de manera reiterada tener relación personal, familiar, política o empresarial con las empresas contratistas y rechazó una denuncia anónima que lo señalaba de inconformidad por la supuesta pérdida de ese contrato para financiar su campaña política.

Bloque de preguntas y respuestas