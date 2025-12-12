Choque por contratos en La Mojana: Carrillo señala a los ‘ñoños’ y Elías Vidal lo niega y salpica hasta la U. San José, ¿por qué?

El senador Julio Elías Vidal respondió a los señalamientos de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien lo vinculó con presuntas gestiones políticas relacionadas con contratos en La Mojana.
En una entrevista hecha el viernes 12 de diciembre en Blu Radio, el congresista negó cualquier relación con esos procesos contractuales y explicó que sus cuestionamientos se han dado exclusivamente a través de debates de control político iniciados en 2024, sustentados —según dijo— en observaciones técnicas y presupuestales sobre proyectos adjudicados por esas entidades.