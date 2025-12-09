Así convirtieron a Agencia de Tierras en plataforma política para 2026

Cuando Gustavo Petro era candidato presidencial en 2022 defendía la idea de que la tierra fértil debía redistribuirse para cerrar las brechas históricas del campo. Hablaba de desmontar el latifundio improductivo y de “orientar la distribución equitativa de la tierra” hacia quienes la trabajan, especialmente a los campesinos.
Esa bandera, que luego se convirtió en uno de los pilares del Gobierno, la tenía que seguir Felipe Harman, quien fue designado como director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en febrero de 2024.
Sobre Harman hay que recordar que en agosto de 2025, La Silla Vacía reveló que la Agencia Nacional de Tierras, bajo su dirección, se convirtió en una plataforma política clave para el petrismo de cara al 2026. La investigación mostró que la entidad, fortalecida con presupuesto récord y una expansión masiva de su estructura, terminó concentrando contratistas y cargos en aliados de Harman y de otros líderes del Pacto Histórico en regiones estratégicas.
Además de la burocracia, varios aspirantes al Congreso obtuvieron visibilidad al encabezar actos oficiales de entrega de tierras, lo que convirtió a la ANT en un fortín para impulsar candidaturas y estructuras electorales en el Magdalena, Cesar, Boyacá, Antioquia y, en este caso, en Puerto López, en el departamento del Meta.
Más que avanzar en la democratización de la tierra prometida desde el Gobierno, los documentos a los que tuvo acceso EL COLOMBIANO muestran que, bajo la gestión de Harman, la redistribución terminó favoreciendo presuntamente a cercanos, familiares y aliados políticos de funcionarios locales y de Harman en este municipio del Meta, justo el departamento con más personas contratadas en el periodo de Harman en la ANT con más de 1.400 aproximadamente.
Jhon Elmer Ríos: el ‘compradre’
El nombre que se repite en muchas de las piezas del rompecabezas es el del concejal Jhon Ermel Ríos, excandidato a la alcaldía de Puerto López, hoy concejal del municipio y una de las personas más cercanas a Felipe Harman.