Coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez irá a juicio ante la JEP tras negar 18 falsos positivos

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) instaló este martes 20 de enero en Medellín el juicio adversarial transicional contra el coronel retirado David Herley Guzmán Ramírez.
El exuniformado no aceptó su responsabilidad en el asesinato y desaparición forzada de 18 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en Dabeiba e Ituango, por lo que ahora deberá enfrentar las pruebas que lo señalan como líder de una alianza criminal para obtener resultados operacionales bajo una política de incentivos.