¿Es obligatorio vacunar a los hijos en Colombia? El fallo de la Corte Constitucional que pone límites a padres antivacunas

La Corte Constitucional emitió un fallo trascendental para la salud pública colombiana y ratificó que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes prevalece frente a la negativa de los padres a aplicar el esquema de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Esa decisión quedó plasmada en la Sentencia T-108 de 2026 que surgió a raíz de una acción de tutela interpuesta por una madre contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En es recurso, la mujer alegaba que una funcionaria de la entidad ejerció “presión indebida” al iniciar un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) luego de que ella se negara a autorizar la vacunación de su hijo de dos años.

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La madre mantuvo su posición basándose en fichas técnicas de los fabricantes, argumentando preocupaciones por posibles factores de riesgo y efectos adversos de los fármacos.

Sin embargo, la Sala Segunda de Revisión negó el amparo de sus derechos al considerar que el ICBF actuó de manera legítima para proteger el bienestar del menor.