Los movimientos antivacunas, un riesgo para Colombia y el mundo

Cuando se habla de vacunación no se debe bajar la guardiay las autoridades de América Latina lo tienen claro. Por esto, el mundo encara un reto que puede afectar la salud de los ciudadanos: los movimientos antivacunas que, a través de información falsa, desvirtúan efectos en la salud en quienes las reciben.

José Quintini , director médico del laboratorio Sanofi Pasteur para Colombia y Perú, reseña que la vacunación no solo tiene un efecto individual, sino que, en los grupos en los que se encuentren quienes las reciben, genera un efecto conocido como inmunidad de rebaño. “Si el 25 % de la población está vacunada, es difícil que la enfermedad trascienda”, indicó.

Para la OMS, los movimientos antivacunas son un riesgo porque, pese a que la efectividad está comprobada científicamente y respaldada por diferentes instancias y organizaciones médicas, estos movimientos publican información falsa, en algunos casos, de manera sutil, para que en redes sociales se propague esta información.

El informe de la OMS sostiene que “la reticencia o la negativa a vacunarse amenaza con revertir los progresos realizados en la lucha contra las enfermedades prevenibles”.

Gloria Inés Sánchez Vásquez, directora del grupo de Investigación Infección y Cáncer, de la U. de Antioquia, señala que “no es nuevo que se registren este tipo de movimientos” que intentan desvirtuar la información científica. Agrega la investigadora, en la actualidad, con la masificación del internet, “las noticias falsas se vuelven más creíbles y estos grupos consiguen entregar su mensaje”, lo que se traduce en desinformación.

Por su parte, Quintini añade que hay un tercer grupo, que no es ni pro ni antivacunas, pero que “duda”. “Son personas que no están convencidas sobre la vacunación, pero que tienen dudas porque les llegó información no precisa relacionada con la realidad”, indica Quintini.

Además, dice que el mensaje que debe quedar claro es “educar a los profesionales de la salud para que escuchemos y respondamos las dudas de los usuarios” y, a los usuarios, que solo acaten la información de las autoridades oficiales, como el Ministerio de Salud en Colombia.