Colombia incorpora la vacuna materna contra el Virus Sincitial Respiratorio al PAI para prevenir la mortalidad infantil

Colombia dio un paso histórico en la prevención de la mortalidad infantil con la incorporación de la vacuna materna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) al Programa Ampliado de Inmunizaciones. La decisión, anunciada por el Ministerio de Salud y Protección Social, se convierte en una herramienta clave para proteger a los bebés desde su nacimiento, ya que busca reducir las infecciones respiratorias graves durante los primeros meses de vida, una etapa altamente vulnerable para la población pediátrica.

El biológico seleccionado es RSVpreF (Abrysvo®), recientemente precalificado por la Organización Mundial de la Salud para su aplicación en gestantes. Los estudios clínicos evidencian una disminución del 81,8 % en infecciones respiratorias graves hasta los tres meses de vida y del 69,4 % hasta los seis meses. La medida se alinea con las recomendaciones de la OMS y cuenta con el respaldo del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización, lo que posiciona al país entre los primeros países de la región en implementar este tipo de inmunización materna con enfoque de equidad territorial.

El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó la importancia de esta decisión al señalar que “con la introducción de esta vacuna materna damos un paso trascendental para proteger a los niños desde su nacimiento. Invitamos a las gestantes entre las semanas 28 y 36 a acudir a los puntos de vacunación habilitados o recibir a los Equipos Básicos de Salud que recorren el territorio”. La incorporación del biológico también da cumplimiento a la Ley 2406 de 2024, que ordena la modernización y actualización continua del PAI.