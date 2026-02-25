x

Se le volteó la torta a Benedetti: Corte se inhibe de investigar a congresistas denunciados por él y le compulsa copias

Benedetti había denunciado a un grupo de representantes a la Cámara. La Corte se abstuvo de investigarla y decidió compulsar copias en su contra.

  • En la foto las congresistas Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo, Katherine Miranda y el ministro de Interior Armando Benedetti. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La denuncia terminó devolviéndose como un búmeran. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema no solo se abstuvo de abrir investigación contra seis congresistas señaladas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, por injuria y calumnia, sino que decidió compulsar copias a la Procuraduría para que evalúe expresiones del propio funcionario contra una de ellas.

El origen del choque se remonta a febrero de 2025, cuando las representantes Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo y Katherine Miranda enviaron una carta al presidente Gustavo Petro cuestionando la designación de Benedetti al frente del Ministerio del Interior. En el documento expresaron reparos políticos y éticos frente a su nombramiento.

El ministro respondió con una denuncia penal al considerar que las afirmaciones afectaban su honra. Sin embargo, tras analizar el caso en sesión ordinaria, la Sala concluyó que las congresistas actuaron dentro del marco de sus funciones constitucionales de control político y que sus manifestaciones están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria. En consecuencia, se inhibió de investigar.

Pero el expediente no se cerró sin consecuencias. La Corte decidió remitir copias a la Procuraduría para que examine publicaciones realizadas desde la cuenta de Benedetti entre junio y septiembre del año pasado, en las que habría utilizado expresiones que podrían considerarse sexistas contra la representante Catherine Juvinao.

Lea aquí: Denuncia por tráfico de influencias en Findeter salpica a Armando Benedetti, Berenice Bedoya y Luis Fernando Velasco

Al conocer la decisión, la representante Juvinao aseguró que al ministro “le acaba de salir por la culata. Usted, por el simple hecho de que nosotras rechazamos su nombramiento como ministro del Interior, no por nada más, sino por los diversos señalamientos que tiene por violencias basadas en género, nos llevó a la Corte Suprema en una denuncia de usted contra nosotras (...) en una estrategia en la que los pájaros le tiran a las escopetas”, afirmó.

Añadió que la Corte se inhibió porque la denuncia “es improcedente” y sostuvo que el material que aportó evidencia que “es usted quien en redes sociales ha ejercido violencia contra nosotras por el hecho de ser mujeres, calificándonos como histéricas con insultos machistas y sexistas”. Según explicó, por esa razón el alto tribunal compulsó copias para que se investigue al ministro y para que la Defensoría “haga valer nuestros derechos”.

Juvinao cerró diciendo: “Señor Benedetti, yo le pido que usted aprenda a lidiar con el control político de una mujer, que aprenda a lidiar con la valentía y la independencia de las mujeres que llegamos al Congreso (...) a dignificar la política y a demostrar que se puede hacer política de una manera diferente”.

Siga leyendo: Del chiste de ‘Matador’ al prontuario del poder: los casos de violencia de género y acoso que rodean al Gobierno Petro

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Armando Benedetti denunció a Catherine Juvinao y otras representantes?
El ministro las denunció por injuria y calumnia
¿Qué es la inviolabilidad parlamentaria en Colombia?
Es una garantía constitucional que protege a los congresistas para que no sean perseguidos judicialmente por las opiniones o votos que emitan en el ejercicio de su cargo
¿Qué pasará ahora con el ministro Armando Benedetti?
Aunque la denuncia penal contra las congresistas no prosperó, el ministro enfrentará un proceso ante la Procuraduría General de la Nación para determinar si sus publicaciones en redes sociales constituyeron violencia basada en género.


Utilidad para la vida