Isabel Zuleta tiene cuatro procesos en la Corte Suprema, uno de ellos por “megaparranda” en la cárcel de Itagüí

La senadora Isabel Cristina Zuleta enfrenta varias indagaciones en la Corte Suprema de Justicia en medio de la controversia por su papel en los acercamientos de paz con estructuras criminales en Medellín, un proceso del que ha sido una de las principales defensoras.

El presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis, confirmó que la congresista tiene actualmente cuatro indagaciones previas en curso. Se trata de procesos que se encuentran en etapa inicial, en la que se recopilan pruebas para determinar si hay mérito para avanzar hacia investigaciones formales.

La más reciente indagación está relacionada con la fiesta en la cárcel de Itagüí, que involucrara a capos de bandas criminales vinculados a los diálogos exploratorios de paz. Los hechos se remontan al pasado 8 de abril, cuando reconocidos jefes criminales como alias Douglas, “Vallejo”, “Tom” y “Carlos Pesebre” organizaron una megafiesta en la cárcel, con la presencia de reconocidos artistas.

Otro expedientes tiene que ver con la denuncia presentada por la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, relacionada con presuntas presiones frente a un operativo antiextorsión en la cárcel de Itagüí en febrero de 2024. También se incluyen actuaciones vinculadas al denominado “tarimazo” en Medellín, en el que jefes de estructuras criminales fueron trasladados a un evento público.

“Son indagaciones previas que habrá que esperar los resultados y corresponde ya a la Sala tomar la decisión una vez avance en esa investigación”, explicó Lenis al referirse al estado actual de los procesos.