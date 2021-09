Cristina Pardo

“Existen políticas públicas para proteger a los niños”

Entrevista

¿Qué consideró la Corte con la demanda?

“Que la cadena perpetua afectaba un eje axial de la Constitución, que es la dignidad humana,un valor que permea todo el ordenamiento. Consideró que la pena para delitos sometidos contra la vida o integridad de los niños tenía como efecto práctico excluir a una persona de la sociedad para siempre, impedirle su derecho de rehabilitación”.

¿Qué vías hay para revivir la cadena perpetua?

“Una reforma constitucional no se puede revivir, porque ya fue declarada inexequible por la Corte, no puede volver a tramitarse en una reforma igual. Lo que sí existen son muchas políticas públicas que pueden fortalecerse para proteger a los niños”.

¿Qué dijeron los tres magistrados que salvaron voto?

“Consideraron que la demanda no era suficientemente fuerte para demostrar la sustitución de la Constitución. También, que la reforma constitucional preveía que la cadena perpetua era revisable después de 25 años, y que esto hacía que sí hubiera un espacio para la resocialización de la persona. No obstante, la mayoría estimamos que esto no hacía que la cadena perpetua no dejara de desconocer la dignidad, porque constituía una posibilidad real de que algunas personas cumplieran esta pena, lo cual implicaba un retroceso en el proceso de humanización”.

¿Qué mensaje envía como ponente?

“Que esto no significa una desprotección a los derechos de los niños, que los tienen y prevalecen sobre los demás según el artículo 44 de la Constitución. Hoy sigue habiendo penas muy altas para quienes cometen estos delitos; pero no era claro que penalizarlos con la cadena perpetua los protegiera”.