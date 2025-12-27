Gobernación de Antioquia lanzó advertencia a municipios que quieran organizar corralejas

Durante el fin y el comienzo del nuevo año varios municipios del departamento realizan sus tradicionales corralejas, una práctica que aunque arraigada en la cultura popular, termina convirtiéndose en una actividad que deja hechos que lamentar, tal y como sucedió recientemente en Caucasia, donde 15 personas resultaron heridas luego de una riña en medio de uno de estos eventos. Es por eso que, la Gobernación de Antioquia, a través de la Gerencia de Bienestar Animal, recordó que las restricciones al rededor de estos eventos para evitar hechos violentos y maltrato animal. Y es que en municipios como Caucasia, El Bagre, Arboletes, Necoclí, Nechí y San Pedro de Urabá, en el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño, siguen realizando corralejas que aunque tradiciones, tienen un nivel de riesgo alto para quienes participan en ellas. Solo en Caucasia, a finales de 2024, 27 personas resultaron heridas de gravedad y siete caballos murieron en estos eventos.

Para evitar que estas cifras se mantengan o se dupliquen este año, la gerencia indicó que está prohibido que personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas ingresen a las corralejas, así como la participación de menores de 14 años. También se prohíbe el uso de elementos que causen dolor, lesiones o muerte a los animales. Además, las autoridades exigen la presencia permanente de servicios médicos y veterinarios, ambulancias, así como que el lugar cuente con seguros obligatorios de accidentes y responsabilidad civil. Siga leyendo: Joven falleció tras ser corneado por un toro en una corraleja en Sucre “Cualquier actividad que involucre animales debe estar regulada por la Secretaría de Gobierno del municipio. Tener todos los controles, no solamente para proteger a los animales, sino también para proteger a las personas”, señaló Dionisia Yusti Rivas, gerente de Protección y Bienestar Animal del departamento.