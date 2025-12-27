x

Exconcejal británico es acusado de violar y drogar a su esposa durante 13 años con otros hombres

Se trata de Philip Young, un exconcejal británico quien fue acusado de 56 delitos junto a otros cinco hombres que presuntamente habrían abusado de su esposa mientras esta habría sido drogada por ellos mismos.

  • Este es Philip Young, el hombre de 49 años acusado de violar y drogar a su esposa durante 13 años. FOTO: Tomada de @cuatro en X
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Esta semana, en el Reino Unido ha causado asombro lo que podría considerarse el caso Pelicot británico. Seis hombres fueron acusados de más de 60 delitos sexuales contra la esposa de uno de ellos, Philip Young. Según la Policía de Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra, durante trece años el grupo de los presuntos responsables habría abusado sexualmente y drogado a Joanne Young, exesposa de Philip.

Lea: Bajo sedación y en el quirófano: investigan cirujano por presunto caso de abuso sexual

Young, un exconcejal conservador de 49 años, es quien ha recibido el mayor número de cargos. En total, le fueron imputados 56 delitos, entre los que se encuentran violación, administración de estupefacientes y pornografía infantil. El expolítico es el único de los seis implicados que actualmente se encuentra en prisión, mientras que los demás están en libertad bajo fianza.

El principal sospechoso fue concejal del Partido Conservador en el consejo de Swindon, una ciudad ubicada al sur de Inglaterra, entre 2007 y 2010. Fue en ese último año, cuando decidió alejarse de su cargo, que –según la investigación de las autoridades– habrían comenzado los abusos.

Los otros cinco señalados deberán enfrentar diferentes delitos. Uno de ellos Norman Macksoni, de 47 años, quien fue imputado por violación y posesión de imágenes extremas –que hace referencia a tener videos o imagenes pornográficas que muestren violencia extrema que ponga en riesgo la vida o actos sexuales no consentidos–. Dean Hamilton, también de 47 años, fue acusado de violación, agresión sexual con penetración y tocamientos.

Y estos últimos dos delitos también le fueron imputados a Conner Sanderson Doyle, de 31 años, y a Richard Wilkins, de 61 años. Por último, Mohammed Hassan, de 37 años, enfrenta el delito de tocamientos.

En su declaración, las autoridades también aseguraron que la acusación representa un gran paso en un proceso judicial tan largo y complejo como este. Además, revelaron que Joanne Young, la víctima y exesposa de Philip, renunció al anonimato, lo que quiere decir que la prensa británica podrá informar libremente utilizando su identidad y contar otros detalles sobre el caso.

Debido a esta decisión y a la similitud del “modus operandi” de los acusados es que el caso se ha comparado con el de la francesa, Gisèle Pelicot, quien fue drogada y violada por su esposo, Dominique Pelicot, durante diez años, a la par que este reclutó a más de 50 hombres para abusar de ella. En diciembre de 2024, el hombre fue condenado a 20 años de cárcel, mientras Gisèle se convirtió en un símbolo de lucha contra la violencia sexual.

En cuanto a Young y los otros cinco implicados, solo será hasta el 23 de enero que inicie un juicio formal en el que se darán a conocer las evidencias y distintas versiones de las partes. Por ahora, se cree que este proceso puede ser igual de mediático que el de Pelicot, el cual tardó cuatro meses en tener una sentencia.

Utilidad para la vida