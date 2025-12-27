Estos serían los 3 primeros refuerzos de Atlético Nacional para 2026

Atlético Nacional no quiere perder tiempo y ya empezó a mover sus fichas pensando en la temporada 2026. Con la experiencia reciente aún fresca y la necesidad de armar un plantel competitivo desde el primer día, el conjunto verdolaga acelera gestiones para cerrar refuerzos clave que le permitan afrontar con ambición los retos que se vienen.
En ese camino, la dirigencia verde ya tiene conversaciones adelantadas con tres nombres que apuntan a convertirse en las primeras incorporaciones del nuevo proyecto. El primero es Nicolás Rodríguez, extremo que llegaría procedente del Orlando City bajo la fórmula de préstamo por un año con opción de compra. Su velocidad y desequilibrio encajan en la idea de reforzar las bandas, una zona que Nacional considera prioritaria para darle mayor profundidad ofensiva al equipo.