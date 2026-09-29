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MinHacienda da vía libre a crédito de hasta $1,3 billones para primera línea del Metro de Bogotá

El préstamo tendrá un plazo de 10 años, tres de gracia y contará con una garantía del Grupo Banco Mundial.

  • Así va la construcción de la primera línea del metro en la capital. Foto: Colprensa
    Así va la construcción de la primera línea del metro en la capital. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Primera Línea del Metro de Bogotá acaba de sumar una pieza clave a su rompecabezas financiero. El Ministerio de Hacienda autorizó a la capital para contratar un crédito externo con BNP Paribas New York Branch por hasta $1,3 billones, recursos que el Distrito destinará a cubrir su cuota en la cofinanciación de la obra.

El permiso quedó consignado en la Resolución 2182, expedida este lunes. Esta misma cartera, dirigida por Miguel Gómez Martínez, define el techo del préstamo con una fórmula poco habitual: el monto será el menor valor entre $1,3 billones y US$400 millones, según la tasa de cambio del día del desembolso.

La plata llegará en pesos y nunca podrá superar esa cifra. No obstante, la cuenta es sencilla. Los dos límites se igualan cuando el dólar está en unos $3.250, así que, con la divisa por encima de ese nivel, el tope en pesos es el que manda.

Y es que estas condiciones de pago le dan aire a las finanzas de la ciudad en el corto plazo. El crédito se pagará en diez años contados desde el desembolso, con tres de gracia para el capital.

Pasado ese lapso, Bogotá abonará el capital en catorce cuotas semestrales iguales, es decir, durante los siete años restantes, y los intereses también se pagarán cada seis meses. La tasa podrá ser fija o variable, en pesos, y equivaldrá a la SOFR más 0,75 %, según las condiciones del mercado al momento de fijarla.

El elemento que más pesa en la estructura es el respaldo. La operación tendrá una garantía del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), entidad del Grupo Banco Mundial, que cubrirá el 95 % de las exposiciones cubiertas de capital, intereses y otros conceptos elegibles.

En la práctica, ese seguro reduce el riesgo para el banco y suele traducirse en mejores condiciones para quien pide prestado, algo que el propio ministro subrayó al hablar de un préstamo con “condiciones favorables para la ciudad”.

Gómez Martínez presentó la autorización como un aporte al desarrollo del Distrito y calificó el Metro como “un proyecto vital para la movilidad de Bogotá”.

Para el ministro, el balance es positivo. “Nos complace aportar al desarrollo del Distrito. Esta es una operación que cuenta con condiciones favorables para la ciudad y con una garantía otorgada por la banca multilateral. Son recursos importantes para avanzar en infraestructura y en un proyecto vital para la movilidad de Bogotá”, señaló el jefe de la cartera.

La decisión se conoce apenas unas semanas después de que el presidente Abelardo de la Espriella visitara la Primera Línea del Metro de Bogotá, que ya alcanza un avance del 80 %, y ratificara el respaldo de su Gobierno para que la obra llegue a construirse de forma adecuada.

Lea también: De la Espriella designó a Cristina Lombana como su secretaria de Transparencia, ¿mensaje para Benedetti?

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo se financiará el nuevo crédito asignado a la Primera Línea del Metro de Bogotá?
El Ministerio de Hacienda autorizó al Distrito para contratar un crédito externo por hasta $1,3 billones de pesos con BNP Paribas (sucursal Nueva York). Estos recursos serán destinados a cubrir la cuota de cofinanciación que le corresponde a Bogotá en la obra.
¿Cómo se calcula el monto máximo del préstamo autorizado por el Ministerio de Hacienda?
La Resolución 2182 fijó el tope del crédito mediante una fórmula en la que el monto total será el menor valor entre $1,3 billones de pesos colombianos y US$400 millones de dólares, dependiendo de la tasa de cambio vigente el día del desembolso.
¿A qué precio del dólar cambia la condición del tope del crédito entre pesos y dólares?
El punto de equilibrio entre ambos límites ocurre cuando el dólar cotiza a aproximadamente $3.250 COP. Con la divisa por encima de ese nivel, el tope de $1,3 billones de pesos es el que actúa como limite definitivo.
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