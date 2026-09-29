MinHacienda da vía libre a crédito de hasta $1,3 billones para primera línea del Metro de Bogotá

La Primera Línea del Metro de Bogotá acaba de sumar una pieza clave a su rompecabezas financiero. El Ministerio de Hacienda autorizó a la capital para contratar un crédito externo con BNP Paribas New York Branch por hasta $1,3 billones, recursos que el Distrito destinará a cubrir su cuota en la cofinanciación de la obra.

El permiso quedó consignado en la Resolución 2182, expedida este lunes. Esta misma cartera, dirigida por Miguel Gómez Martínez, define el techo del préstamo con una fórmula poco habitual: el monto será el menor valor entre $1,3 billones y US$400 millones, según la tasa de cambio del día del desembolso.

La plata llegará en pesos y nunca podrá superar esa cifra. No obstante, la cuenta es sencilla. Los dos límites se igualan cuando el dólar está en unos $3.250, así que, con la divisa por encima de ese nivel, el tope en pesos es el que manda.

Y es que estas condiciones de pago le dan aire a las finanzas de la ciudad en el corto plazo. El crédito se pagará en diez años contados desde el desembolso, con tres de gracia para el capital.