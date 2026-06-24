Creemos anuncia que será bancada de Gobierno en el mandato de De la Espriella

El movimiento político Creemos anunció que hará parte de la bancada de Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella en el Congreso de la República, luego de ratificar el respaldo que le brindó desde el 28 de enero de 2026 durante su campaña presidencial en Colombia.
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la colectividad explicó que su decisión se fundamentó en coincidencias sobre asuntos como seguridad, fortalecimiento institucional, crecimiento económico y generación de oportunidades, y señaló que continuará acompañando la nueva administración durante el próximo periodo de gobierno.