Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Creemos anuncia que será bancada de Gobierno en el mandato de De la Espriella

El movimiento político anunció que sus representantes en la Cámara acompañarán las reformas e iniciativas del nuevo Gobierno tras respaldar la candidatura presidencial desde enero de 2026.

  • El movimiento afirmó que su respaldo comenzó el 28 de enero de 2026 por coincidencias de país. FOTO: Julio César Herrera Hecheverri / Tomado de X: @creemosco
    El movimiento afirmó que su respaldo comenzó el 28 de enero de 2026 por coincidencias de país. FOTO: Julio César Herrera Hecheverri / Tomado de X: @creemosco
  • Creemos señaló que comparte propuestas en seguridad, instituciones, economía y oportunidades. FOTO: EL COLOMBIANO
    Creemos señaló que comparte propuestas en seguridad, instituciones, economía y oportunidades. FOTO: EL COLOMBIANO
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
bookmark

El movimiento político Creemos anunció que hará parte de la bancada de Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella en el Congreso de la República, luego de ratificar el respaldo que le brindó desde el 28 de enero de 2026 durante su campaña presidencial en Colombia.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la colectividad explicó que su decisión se fundamentó en coincidencias sobre asuntos como seguridad, fortalecimiento institucional, crecimiento económico y generación de oportunidades, y señaló que continuará acompañando la nueva administración durante el próximo periodo de gobierno.

Creemos recordó que su apoyo a De la Espriella comenzó antes del cierre de las elecciones y afirmó que la decisión respondió a una visión compartida sobre las prioridades nacionales.

“Desde el 28 de enero de 2026, decidimos acompañar la candidatura a la Presidencia de Colombia del doctor Abelardo de la Espriella. Lo hicimos convencidos de que nuestro país necesitaba un nuevo líder que lo recuperara del nefasto Gobierno de Gustavo Petro”, expresó la organización en el documento.

Además, agregó: “Más no fue una decisión de coyuntura; fue el resultado al encontrar coincidencias en una visión de país que prioriza, entre otras muchas cosas, la seguridad, el fortalecimiento de las instituciones, el crecimiento económico y la generación de más y mejores oportunidades y calidad de vida para todos los colombianos”.

Creemos señaló que comparte propuestas en seguridad, instituciones, economía y oportunidades. FOTO: EL COLOMBIANO
Creemos señaló que comparte propuestas en seguridad, instituciones, economía y oportunidades. FOTO: EL COLOMBIANO

Lea más: El presidente de Panamá y De la Espriella acordaron una alianza entre ambos países contra el narcotráfico

Creemos acompañará las iniciativas del Gobierno en el Congreso

El movimiento indicó que, tras la elección de De la Espriella como presidente, su propósito será contribuir al cumplimiento de las propuestas planteadas durante la campaña y respaldar la gestión del nuevo ejecutivo.

“Hoy, con Abelardo de la Espriella como presidente electo, Creemos reafirma el compromiso de continuar acompañándole en su promesa de transformación del país, de la Patria Milagro, y pondremos toda nuestra capacidad de trabajo al servicio de los colombianos para que las propuestas presentadas en la campaña se conviertan en resultados y hechos concretos”, señaló.

En el ámbito legislativo, la colectividad confirmó que los representantes Luis Guillermo Patiño y Simón Molina, elegidos por el Equipo Creemos, integrarán la bancada oficialista en la Cámara de Representantes.

“Desde la Cámara de Representantes, con Luis Guillermo Patiño y Simón Molina, nuestros dos representantes elegidos por el Equipo Creemos, haremos parte de la bancada de Gobierno, comprometida con el apoyo decidido a las reformas e iniciativas que el señor Presidente ponga a consideración del Congreso de la República”, manifestó el movimiento.

Creemos también sostuvo que su acompañamiento al Gobierno se desarrollará con espacios de diálogo e independencia durante el ejercicio político y legislativo.

“Nuestra decisión de acompañar este Gobierno nace de la coherencia. Seguiremos trabajando sin pausa, con independencia, responsabilidad y diálogo permanente y abierto”, indicó.

En el cierre del pronunciamiento, la organización reiteró su compromiso con el país y citó el mensaje expresado por el presidente electo tras los resultados electorales sobre gobernar para quienes lo apoyaron y quienes no respaldaron su candidatura.

“Nuestro compromiso, como lo ha sido desde el primer día, es, ha sido y será Colombia, y estamos firmes por la patria”, concluyó el comunicado.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos