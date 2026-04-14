Caso Neil Cubides: así ejecutó la banda “Los Kamaleones” el secuestro y homicidio en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto al secretario de Seguridad, César Restrepo, y el comandante de la Policía Metropolitana, general Giovanni Cristancho, anunció este martes en rueda de prensa la captura y judicialización de los cuatro presuntos responsables del secuestro y asesinato del profesor de la Universidad Externado, Neil Cubides, quienes ya fueron enviados a un centro carcelario. El hecho ocurrió la noche del 15 de enero y desde la madrugada del 16 de enero la Policía activó un proceso investigativo que permitió identificar a la estructura criminal responsable. La investigación de la SIJIN fue clave para establecer a los implicados y el rol de cada uno dentro de la organización. Entérese: Un servicio de taxi, transacciones bancarias y un estremecedor hallazgo: así fue la desaparición y muerte del docente del Externado Se identificó a la banda “Los Kamaleones”, con al menos ocho casos de paseo millonario, estos hombres son identificados con los alias de Cabezón, Pipo, Chirri y Pecueca. Tres de los capturados tenían antecedentes y uno había sido detenido por este mismo delito, pero quedó en libertad en diciembre por vencimiento de términos. Esto abrió una reflexión sobre el funcionamiento del sistema judicial y las fallas que permiten la reincidencia. “Tenemos delincuentes peligrosos responsables de hurtos en donde pusieron en peligro la vida de su víctima, y están en prisión domiciliaria, prácticamente con la libertad de seguir actuando. Eso es una falla fundamental del Estado. Tenemos que enfrentarlo y yo espero una respuesta del ministro sobre cuál es el plan para enfrentar eso”, declaró el alcalde de Bogotá.

Construcción de los hechos del crimen, según la investigación policial en el caso del profesor Neil Cubides

La víctima abordó un taxi en la calle 84A con carrera 14 en Bogotá. El taxi era conducido por alias “El Cabezón”. El vehículo tomó rumbo hacia el norte de la ciudad y fue seguido por un segundo automóvil, un Aveo negro conducido por alias “Pecueca”. En ese segundo vehículo se desplazaban otros integrantes de la banda, alias “Chirri” y alias “Pipo”. Conozca: Asfixiado y apuñalado: así habría muerto el profesor Neill Felipe Cubides, según dictamen de Medicina Legal En el recorrido, los delincuentes obligaron a la víctima a desplazarse por diferentes puntos de Bogotá, mientras ejercían violencia física, generando lesiones y tortura para obtener claves bancarias. Alias “Pecueca” compró la gasolina en el sector de la Primera de Mayo con Boyacá, la cual posteriormente sería utilizada para incinerar a la víctima. Durante el trayecto, los agresores se trasladaron entre el Aveo y el taxi, consolidando el control del secuestro. El recorrido pasó por la Autopista Norte, la calle 80, la avenida 68, la avenida Las Américas y la Boyacá, hasta llegar a la zona de Soacha. En el kilómetro 2 de esa zona, la víctima es asesinada mediante asfixia y posteriormente incinerada. Después del crimen, los cuatro implicados se dirigen a cajeros automáticos en el sector de Venecia, donde retiran dinero de las cuentas de la víctima. Luego se dispersan hacia distintos puntos de la ciudad.

Capturas e investigación: así avanzaron las labores de la Policía y la Fiscalía para identificar y judicializar a los responsables del crimen

Tras dos meses de investigación, análisis de más de 200 horas de video, retratos hablados y bases de datos, la Policía y la Fiscalía ejecutan cinco allanamientos y capturan a los cuatro integrantes de “Los Kamaleones”. Se les imputan los delitos de homicidio agravado, hurto agravado y secuestro extorsivo. Las capturas se realizaron en las localidades de San Cristóbal, Kennedy y Bosa. Alias “El Cabezón” conductor del taxi, con antecedentes por hurto y paseo millonario. Alias “Pecueca” conductor del Aveo, responsable de la compra de gasolina usada en el crimen. Alias “Chirri” y alias “Pipo” con la participación directamente en la tortura, lesiones y despojo de la víctima. Le puede interesar: Video | Segunda balacera en Bogotá en menos de 12 horas, esta vez en Usaquén

El secretario de Seguridad, César Restrepo, advirtió debilidades en el sistema de marcación de vehículos y en el control de placas, lo que facilita el accionar criminal. También señaló fallas en el control de la detención domiciliaria y del uso de brazaletes electrónicos, pues se han registrado capturas de personas que delinquen pese a estas medidas. “Los taxis usados en este caso tenían mecanismos de marcación débiles y estamos encontrando que el sistema de placas no ejerce seguridad en Bogotá. Por eso es importante hacer un llamado a reflexionar sobre la necesidad de cambiar el sistema de placas: hay que desarrollar niveles adicionales de seguridad”, argumentó.