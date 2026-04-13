Video | Segunda balacera en Bogotá en menos de 12 horas, esta vez en Usaquén

Un tiroteo se registró en la noche de este lunes 13 de abril en la localidad de Usaquén, según informaron las autoridades. El hecho se habría presentado en el barrio Barrancas, calle 156 #7H-67, en medio de lo que sería un intento de homicidio.
“Un sicario se acerca a un hombre, y la víctima también enfrenta al sicario con un arma de fuego e inicia un intercambio de disparos donde lamentablemente salen cuatro personas heridas por este año colateral”, dijo el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.