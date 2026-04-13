Video | Segunda balacera en Bogotá en menos de 12 horas, esta vez en Usaquén

Un tiroteo se registró en la noche de este lunes 13 de abril en la localidad de Usaquén, según informaron las autoridades. El hecho se habría presentado en el barrio Barrancas, calle 156 #7H-67, en medio de lo que sería un intento de homicidio. “Un sicario se acerca a un hombre, y la víctima también enfrenta al sicario con un arma de fuego e inicia un intercambio de disparos donde lamentablemente salen cuatro personas heridas por este año colateral”, dijo el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De manera preliminar se conoció que el presunto sicario llegó a este sector para identificar y disparar contra la víctima, quien se encontraba abordando una camioneta de color negro. En ese momento se inició un intercambio de disparos en plena vía pública, que dejó heridos a un niño de 8 años y a tres transeúntes, así como a la víctima y al atacante, quienes fueron atendidos en centros médicos.

El segundo tiroteo en Bogotá este 13 de abril de 2026

Este caso ha generado temor, ya que sería el segundo registrado en menos de 12 horas en Bogotá. El primero tuvo lugar a las 9:30 a. m. en inmediaciones del Centro Administrativo Nacional (CAN), cuando un intento de hurto a una mujer desencadenó un enfrentamiento entre miembros de la Policía del Dipro y los presuntos asaltantes.