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Video | Segunda balacera en Bogotá en menos de 12 horas, esta vez en Usaquén

Los sicarios del primer tiroteo tenían un brazalete electrónico, ya que estaban condenados a seis años de prisión por hurto. Esto es lo que se sabe.

  • Un tiroteo se registró este lunes 13 de abril en la localidad de Usaquén, Bogotá. FOTO: Captura de video
    Un tiroteo se registró este lunes 13 de abril en la localidad de Usaquén, Bogotá. FOTO: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 59 minutos
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Un tiroteo se registró en la noche de este lunes 13 de abril en la localidad de Usaquén, según informaron las autoridades. El hecho se habría presentado en el barrio Barrancas, calle 156 #7H-67, en medio de lo que sería un intento de homicidio.

“Un sicario se acerca a un hombre, y la víctima también enfrenta al sicario con un arma de fuego e inicia un intercambio de disparos donde lamentablemente salen cuatro personas heridas por este año colateral”, dijo el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De manera preliminar se conoció que el presunto sicario llegó a este sector para identificar y disparar contra la víctima, quien se encontraba abordando una camioneta de color negro.

En ese momento se inició un intercambio de disparos en plena vía pública, que dejó heridos a un niño de 8 años y a tres transeúntes, así como a la víctima y al atacante, quienes fueron atendidos en centros médicos.

El segundo tiroteo en Bogotá este 13 de abril de 2026

Este caso ha generado temor, ya que sería el segundo registrado en menos de 12 horas en Bogotá. El primero tuvo lugar a las 9:30 a. m. en inmediaciones del Centro Administrativo Nacional (CAN), cuando un intento de hurto a una mujer desencadenó un enfrentamiento entre miembros de la Policía del Dipro y los presuntos asaltantes.

Uno de los sospechosos fue capturado, mientras que el otro resultó herido por un disparo en una de sus piernas. Fue trasladado a un centro médico para ser atendido. Al parecer, los sujetos portaban brazaletes electrónicos, ya que se encontraban cumpliendo una condena de seis años por el delito de hurto.

Lea también: Hombre que habría matado a trabajadora sexual en hotel del centro de Medellín deberá enfrentar juicio en la cárcel

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció al respecto e hizo un llamado al Gobierno nacional para reforzar las medidas de seguridad y el control sobre las personas privadas de la libertad.

“Es momento de que el Ministerio de Justicia revise, a la mayor urgencia, su capacidad real de control sobre quienes tienen detención domiciliaria. No puede ser que quienes deberían estar cumpliendo su pena en casa sigan delinquiendo en las calles”, escribió en su cuenta de X.

Siga leyendo: Identifican a capturados por balacera frente a la Registraduría en Bogotá; uno tenía brazalete del Inpec

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