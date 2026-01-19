Encontraron sin vida a Neill Felipe Cubides, profesor del Externado que estaba desaparecido en Bogotá

La incertidumbre sobre el paradero de Neill Felipe Cubides, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, concluyó este lunes 19 de enero con la confirmación de su fallecimiento, tras hallar e identificar su cuerpo. Le puede interesar: “Es un miserable”: fuertes críticas contra MinSalud tras polémica respuesta a la crisis en el hospital en Itagüí El profesor de 54 años, magíster en administración, quien dictaba las cátedras de Introducción a las matemáticas y a la estadística, había desaparecido la noche del pasado 15 de enero tras salir de un centro asistencial en el norte de Bogotá.

A través de un breve comunicado, la institución académica informó a la opinión pública el desenlace del caso. “La Universidad Externado de Colombia lamenta informar que fue hallado el cuerpo del docente Neill Felipe Cubides”. Aunque el anuncio oficial se emitió cuatro días después del reporte de desaparición, fuentes policiales confirmaron que el hallazgo del cadáver se produjo el 16 de enero, logrando su plena identificación en la tarde de este lunes. La universidad aclaró que las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes y que estas serán las “únicas encargadas de suministrar información oficial sobre las circunstancias del caso”, hasta que se esclarezca el caso.

Por el momento, no se han revelado detalles sobre las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo del docente en una zona rural de Usme, al sur de Bogotá. La universidad también decretó tres días de luto en memoria del académico.

El rastro del profesor: hipótesis de un “paseo millonario”

Cubides fue visto por última vez tras abandonar la Clínica del Country, donde acompañaba a su esposa e hijo a una cita de urgencias pediátricas. Según los registros de las cámaras de seguridad analizados por los investigadores, el docente salió por la carrera 15 y abordó un taxi. Denis Alfaro, esposa del profesor, explicó a Noticias Caracol que desde ese instante se perdió todo contacto con él. La familia del docente fundamentó la sospecha de un crimen violento tras detectar movimientos bancarios irregulares realizados horas después de su desaparición.

Alfaro logró ingresar al correo electrónico de su esposo y halló notificaciones de tres transacciones efectuadas entre la 1:25 y la 1:51 de la mañana del 16 de enero: dos retiros por 2 millones y 4 millones de pesos, y una compra por COP 250.000. Estos movimientos ocurrieron en los sectores de Venecia y Fátima, en la localidad de Tunjuelito, al sur de la ciudad y en el extremo opuesto al punto donde Cubides fue visto por última vez. “Manejo yo misma la hipótesis de que le hicieron el paseo millonario”, dijo Alfaro al noticiero. Asimismo, ante la falta de noticias previa al hallazgo, la mujer cuestionó la situación: “No entiendo por qué no lo han soltado”. Las autoridades mantienen la revisión de cámaras de seguridad y el análisis de los productos financieros para reconstruir el recorrido final del profesor y determinar las causas de su muerte.

Las autoridades encontraron el cuerpo de Cubides en una zona rural de Usme, al sur de Bogotá, sin documentos ni pertenencias. FOTO: Cortesía Bosa B7/Facebook