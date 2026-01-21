“Ya no más hijos que queden sin padre”: el clamor de la esposa de Neill Felipe Cubides, profesor del Externado asesinado en Bogotá

¿Qué pasó con el profesor Neill Felipe Cubides? Esa es la pregunta que se hace el país tras el lamentable caso del que fue víctima el investigador de la Universidad Externado de Colombia. Cubides fue reportado como desaparecido el 15 de enero, luego de acompañar a su esposa, Denis Alfaro, y a su hijo de 10 años a una cita pediátrica en la Clínica del Country, ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá.
Ese mismo día, hacia las 10 de la noche, el magíster en Administración con énfasis en finanzas salió del centro médico, cruzó la carrera 15 y abordó un taxi rumbo a la casa tras despedirse de su familia. Su cuerpo fue hallado sin vida en la madrugada del 16 de enero en un paraje de la vereda Los Soches, zona rural de la localidad de Usme; pero la identificación del mismo se demoró varios días debido a que los restos estaban incinerados.
Lea también: Un servicio de taxi, transacciones bancarias y un estremecedor hallazgo: así fue la desaparición y muerte del docente del Externado
Este crimen se trataría de un “paseo millonario”, según las hipótesis que manejan las autoridades, debido a que a la 1:25 y a la 1:51 de la madrugada del 16 de enero se registraron dos retiros por 2 y 4 millones de pesos, así como una compra por COP 250.000. Estos movimientos bancarios ocurrieron en los sectores de Venecia y Fátima, en la localidad de Tunjuelito, mismos que fueron conocidos por su esposa luego de ingresar al correo electrónico de Cubides.