Como en Catatumbo: Defensoría advierte una nueva “bomba” humanitaria en Bolívar y Valle del Cauca

La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva advertencia sobre el deterioro acelerado de la situación humanitaria en el Bajo Calima (Valle del Cauca) y el sur de Bolívar, dos regiones donde la confrontación entre grupos armados amenaza con desatar una emergencia similar a la que hoy devasta el Catatumbo.

El organismo alertó que, al igual que ocurrió meses antes de la crisis sin precedentes en el norte de Santander, provocada por la guerra entre las disidencias de las FARC y el ELN, se repiten señales de colapso humanitario como confinamientos prolongados, desplazamientos masivos, asesinatos selectivos, violencia sexual y reclutamiento forzado de menores.

En el Bajo Calima, la disputa entre las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo mantiene a comunidades afrodescendientes e indígenas bajo confinamiento prolongado. Solo en la comunidad de La Colonia, del Consejo Comunitario del Bajo Calima, 516 familias, 1.419 personas, sobreviven sin alimentos, atención médica ni garantías de seguridad.

La Defensoría constató hechos graves como asesinatos, desapariciones, reclutamientos de menores y ataques con drones. El pasado 22 de septiembre, hombres armados del frente Jaime Martínez, de las disidencias de Iván Mordisco, ingresaron a una escuela mientras los niños estaban en clase y usaron el colegio como base para hostigar a la Fuerza Pública. Días después, el grupo lanzó una granada cerca del SENA y una institución educativa, dejando dos mujeres gravemente heridas.

Aunque las familias fueron reconocidas como víctimas, la ayuda humanitaria sigue sin llegar. “Hemos solicitado acciones urgentes y coordinadas desde el 23 de septiembre”, advirtió la entidad, recordando que estos hechos ya habían sido advertidos en la Alerta Temprana 039-23 para Buenaventura.