Ecopetrol sube en 14% su oferta de gas natural para el 2026, pero la subida de precios y escasez siguen en Colombia

Ecopetrol lanzó una bocanada de alivio en un momento en que el país respira con dificultad por el gas. Ecopetrol incrementó en un 14% su oferta de gas natural para atender la demanda esencial en 2026, pasó de ofrecer 184 gigas BTU por día en 2025 a 210 gigas BTU por día promedio para 2026. Un aumento que llega justo cuando Colombia enfrenta una tormenta perfecta de reservas cortas, precios disparados, contratos vencidos y mayor dependencia del gas importado. Según la compañía, este salto en la oferta fue posible gracias a los procesos de comercialización adelantados y, sobre todo, a la optimización del consumo interno, que permitió liberar cerca del 13% del gas usado en sus propias operaciones durante los últimos dos años. Puede leer: “Hace un año Colombia importaba el 4% del gas, ahora importa el 20%”: presidenta de Naturgas

Aumento de oferta de gas natural en Colombia, ¿alivio o pañito de agua tibia?

La petrolera destacó que el precio promedio de su canasta contratada para 2026 se mantiene competitivo: 6,5 dólares por MBTU (Millones de Unidades Térmicas Británicas), por debajo del costo del gas importado y del mercado secundario. En teoría, esto debería reflejarse positivamente en las facturas de los usuarios regulados. Con el inicio del nuevo “año gas” este 1 de diciembre, Ecopetrol puso sobre la mesa cantidades adicionales que le permitirán al país atender con prioridad a hogares, pequeños comercios, gas vehicular y el sistema nacional de transporte. Solo para el sector residencial y comercial, la contratación pasó de 133 gigas BTU por día en 2025 a 182 gigas BTU por día en 2026, un salto del 37%, lo que reduce la exposición de estos usuarios a precios volátiles y a gas importado. En el Sistema Nacional de Transporte de Gas, la contratación subió de 0,45 gigas BTU por día en 2025 a 7,7 gigas BTU por día para 2026-2028, reflejando una ampliación drástica de la capacidad disponible. Ecopetrol recordó que es productor nacional que ha ofrecido gas a largo plazo, incluso hasta 2029, algo clave en un mercado afectado por la incertidumbre. Siga leyendo: Sin el gasoducto Antonio Ricaurte listo, ¿se evaluarían otras alternativas para traer gas venezolano a Colombia?

Reglas más flexibles abrieron espacio para vender más gas