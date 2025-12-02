x

Ecopetrol sube en 14% su oferta de gas natural para el 2026, pero la subida de precios y escasez siguen en Colombia

Ecopetrol anunció un aumento del 14% en su oferta de gas para 2026, en plena crisis nacional por escasez, altos precios y mayor dependencia importada.

  • Con la nueva oferta de gas de Ecopetrol se espera cubrir tanto demanda esencial como no esencial, en un contexto en el que los precios ya muestran señales de estrés. FOTO: Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 7 horas
bookmark

Ecopetrol lanzó una bocanada de alivio en un momento en que el país respira con dificultad por el gas.

Ecopetrol incrementó en un 14% su oferta de gas natural para atender la demanda esencial en 2026, pasó de ofrecer 184 gigas BTU por día en 2025 a 210 gigas BTU por día promedio para 2026.

Un aumento que llega justo cuando Colombia enfrenta una tormenta perfecta de reservas cortas, precios disparados, contratos vencidos y mayor dependencia del gas importado.

Según la compañía, este salto en la oferta fue posible gracias a los procesos de comercialización adelantados y, sobre todo, a la optimización del consumo interno, que permitió liberar cerca del 13% del gas usado en sus propias operaciones durante los últimos dos años.

Puede leer: “Hace un año Colombia importaba el 4% del gas, ahora importa el 20%”: presidenta de Naturgas

Aumento de oferta de gas natural en Colombia, ¿alivio o pañito de agua tibia?

La petrolera destacó que el precio promedio de su canasta contratada para 2026 se mantiene competitivo: 6,5 dólares por MBTU (Millones de Unidades Térmicas Británicas), por debajo del costo del gas importado y del mercado secundario.

En teoría, esto debería reflejarse positivamente en las facturas de los usuarios regulados.

Con el inicio del nuevo “año gas” este 1 de diciembre, Ecopetrol puso sobre la mesa cantidades adicionales que le permitirán al país atender con prioridad a hogares, pequeños comercios, gas vehicular y el sistema nacional de transporte.

Solo para el sector residencial y comercial, la contratación pasó de 133 gigas BTU por día en 2025 a 182 gigas BTU por día en 2026, un salto del 37%, lo que reduce la exposición de estos usuarios a precios volátiles y a gas importado.

En el Sistema Nacional de Transporte de Gas, la contratación subió de 0,45 gigas BTU por día en 2025 a 7,7 gigas BTU por día para 2026-2028, reflejando una ampliación drástica de la capacidad disponible.

Ecopetrol recordó que es productor nacional que ha ofrecido gas a largo plazo, incluso hasta 2029, algo clave en un mercado afectado por la incertidumbre.

Siga leyendo: Sin el gasoducto Antonio Ricaurte listo, ¿se evaluarían otras alternativas para traer gas venezolano a Colombia?

Reglas más flexibles abrieron espacio para vender más gas

Las medidas de flexibilización regulatoria impulsadas por la CREG y el Ministerio de Minas y Energía permitieron a Ecopetrol liberar y comercializar más volúmenes.

Antes, la regulación solo permitía vender gas una vez al año y bajo contratos mínimos de tres años.

Ricardo Roa Barragán, presidente de la petrolera, explicó que la empresa logró una reducción superior al 13% en consumos propios al reemplazar gas por otros combustibles, conectar parte de sus cargas al Sistema Interconectado Nacional e incorporar 800 megavatios en autogeneración con energías renovables.

“Estas acciones han permitido liberar mayores cantidades de gas al mercado. Aunque hay una declinación natural en los campos del país, para evitar un impacto en los usuarios residenciales, Ecopetrol ha dispuesto más de 150 GBTUD, equivalente al 15% de la demanda nacional, para el periodo diciembre 2025 – noviembre 2026”, señaló Roa.

InfogrÃ¡fico
Ecopetrol sube en 14% su oferta de gas natural para el 2026, pero la subida de precios y escasez siguen en Colombia

Entérese: El tesoro gasífero de Colombia está en el mar Caribe: cuadruplicaría las reservas y reduciría importaciones

