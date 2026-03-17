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Procuraduría confirmó que negligencia de la Nueva EPS causó la muerte de Kevin Acosta

La entidad determinó que la EPS incurrió en una negligencia al no garantizar la entrega oportuna del medicamento del niño.

  • En su momento, la Nueva EPS responsabilizó a la familia del menor por su fallecimiento. Foto: Colprensa.
    En su momento, la Nueva EPS responsabilizó a la familia del menor por su fallecimiento. Foto: Colprensa.
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 3 horas
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La Procuraduría General reveló que existió una responsabilidad directa entre la Nueva EPS y el fallecimiento del menor Kevin Arley Acosta Pico, quien padecía de hemofilia. Según la investigación, el niño perdió la vida el pasado 13 de febrero debido a la negligencia de la entidad prestadora de salud, que no garantizó la entrega del medicamento vital para su tratamiento.

Según lo que determinó la Procuraduría, el fallecimiento del menor se determinó porque “la falta de suministro del medicamento conocido como EMICIZUMAB puso al niño en una situación clínica crítica”.

Es más, la Procuraduría determinó que el menor “estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento, pues Medicarte, la IPS que lo atendía, había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS”.

La Procuraduría además señaló que cuando el menor falleció no estaba asignado a ninguna IPS.

El caso de Kevin Acosta generó una profunda indignación a nivel nacional. Esto, luego de que, en medio de un Consejo de Ministros, el encargado de la cartera de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el presidente Gustavo Petro aseguraran que su muerte se debió, entre otras cosas, a que la madre del niño lo dejó subir a una bicicleta y que este tuvo un accidente.

Y es que posteriormente se dio a conocer que, en el informe que la Nueva EPS publicó luego de su muerte, el menor habría fallecido a causa de un “trauma craneoencefálico severo accidental, que generó hemorragia intracraneal y edema cerebral difuso”, con progresión a muerte encefálica.

Sin embargo, la falta del medicamento que regulaba su enfermedad, como lo dio a conocer hoy la Procuraduría, también resultó determinante en su fallecimiento.

Fallas en la atención de pacientes

La Procuraduría en le comunicado que publicó el día de hoy, también advirtió sobre el riesgo en el que se encuentran otros pacientes en condiciones similares.

“La Procuraduría también conoció que otros 2000 pacientes adscritos, primero a Medicarte y después a Integral, podrían estar en alto riesgo, pues no tienen atención médica asegurada”, se lee en el comunicado.

Además, señaló que se le será enviado a la Fiscalía General una copia de este informe para que se investigue en profundidad a las personas que hayan tenido “alguna responsabilidad en el lamentable fallecimiento del menor”. Y se informó que iniciará una investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS.

El rechazo a la reacción del Gobierno

La muerte del menor, hace tan solo un mes, conmocionó al país. Su historia se ha convertido en la cara de los pacientes del sistema de salud que están padeciendo la crisis que afronta el sistema.

Como le explicó a EL COLOMBIANO, el director de Fecoer, Diego Fernando Gil, “sin medicamentos es más complejo el manejo de esas emergencias, aun cuando las caídas y golpes debe ser prevenidas por los pacientes, dado que la falta de tratamiento incide en que se le pueda dar manejo a situaciones adversas como esa”.

Las cifras que maneja esa Federación muestran que en 2025 murieron 2.033 pacientes con enfermedades raras y huérfanas por dificultades relacionadas con la oportunidad de los servicios vitales que deben recibir.

Incluso, el presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, Sergio Robledo, advirtió que más de 40 pacientes diagnosticados con esa dolencia están en una situación parecida a la de Kevin. Incluso, la cifra que entregó sobre los fallecidos por esa dolencia son preocupantes. “Desde hace más de 20 años no habíamos tenido ninguna muerte específicamente por falta de medicamentos, que, en este momento, todos los pacientes (...) de Nueva EPS desde diciembre no reciben medicamentos. No es solo Kevin”, afirmó en entrevista con Blu Radio.

Lea también: Defensora Iris Marín sobre la muerte de Kevin Acosta: “era responsabilidad del sistema de salud”

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