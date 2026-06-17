Uno de los sicarios implicado en el asesinato del periodista Cristian Herrera estaría escondido en Cali

Uno de los asesinos del periodista Cristian Herrera estaría escondido en Cali, según informó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. El periodista, que cubría temas de seguridad, orden público y corrupción, fue asesinado en la capital de Norte de Santander el pasado 6 de junio. Según informó El Tiempo, se trataría de “Cocoy”, quien ya habría sido capturado en 2016, junto con otros sicarios, por asesinatos ejecutados como parte de una banda conocida como “los Paisas”, que opera en Cúcuta y su área metropolitana. Ese diario reportó que “Cocoy” estaría de fiesta en el barrio El Contento de esa ciudad cuando ocurrió el asesinato. Ahora se indaga si habría salido de Cúcuta, luego de la llegada de una comisión especial de investigadores, y se encontraría en Cali protegido por una banda criminal de allí. Le puede interesar: Asesinato del periodista Cristian Herrera habría sido coordinado desde una prisión Como pista para saber dónde está, las autoridades estarían guiándose por información dada por viejos socios criminales. Además, un informante les habría entregado el nombre del sicario y el de la estructura para la que trabaja a los investigadores. Esto, para buscar un posible beneficio económico. Y en la noche de este 17 de junio fue asesinado en Cúcuta Edmundo Andrade Yáñez, de 74 años. ¿Qué tiene que ver? El adulto mayor sería abuelo de “Cocuy” y de otro de los capturados, alias Demonio.

Otros capturados

Ya se había capturado a John Sebastián “Demonio” Duque, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González, quienes fueron imputados por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de juego. Harían parte de una estructura conocida como la “Familia P”, en la que “Demonio” tendría una relación cercana con Ever “Porras” Carreño, identificado por las autoridades como uno de los máximos cabecillas de la estructura. Aunque alias Porras permanece privado de la libertad desde 2016, los organismos de inteligencia considerarían que seguiría ejerciendo influencia sobre actividades ilegales en Cúcuta. Entre las hipótesis que analizan los investigadores está que desde prisión habría continuado impartiendo órdenes relacionadas con homicidios, extorsiones y otras acciones criminales. Si bien no aceptaron los cargos, un juez ordenó enviarlos a prisión mientras avanza el proceso judicial. Le puede interesar: Capturaron al presunto asesino del periodista Cristian Herrera: intentaba huir desde la terminal de Cúcuta

¿Quién era Cristian Herrera?

Cristian Herrera dedicó más de 23 años de su carrera al diario regional La Opinión, donde cubrió temas judiciales y de orden público. Debido a su labor investigativa, comenzó a recibir amenazas de muerte desde el año 2003, lo que lo obligó a exiliarse en Chile entre 2004 y 2005. Se convirtió en el líder social número 66 asesinado en el país en 2026. A lo largo de su trayectoria, fue blanco de intimidaciones por parte de grupos como los paramilitares, Los Rastrojos y el ELN. En 2017, ya había sobrevivido a un ataque contra el vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el que se movilizaba. Al momento de su muerte, Herrera trabajaba en el equipo de comunicaciones de la Secretaría de Hacienda de Norte de Santander y continuaba vinculado a la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).