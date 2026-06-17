Uno de los sicarios implicado en el asesinato del periodista Cristian Herrera estaría escondido en Cali

Uno de los asesinos del periodista Cristian Herrera estaría escondido en Cali, según informó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. El periodista, que cubría temas de seguridad, orden público y corrupción, fue asesinado en la capital de Norte de Santander el pasado 6 de junio.
Según informó El Tiempo, se trataría de “Cocoy”, quien ya habría sido capturado en 2016, junto con otros sicarios, por asesinatos ejecutados como parte de una banda conocida como “los Paisas”, que opera en Cúcuta y su área metropolitana.
Ese diario reportó que “Cocoy” estaría de fiesta en el barrio El Contento de esa ciudad cuando ocurrió el asesinato. Ahora se indaga si habría salido de Cúcuta, luego de la llegada de una comisión especial de investigadores, y se encontraría en Cali protegido por una banda criminal de allí.
Le puede interesar: Asesinato del periodista Cristian Herrera habría sido coordinado desde una prisión
Como pista para saber dónde está, las autoridades estarían guiándose por información dada por viejos socios criminales. Además, un informante les habría entregado el nombre del sicario y el de la estructura para la que trabaja a los investigadores. Esto, para buscar un posible beneficio económico.
Y en la noche de este 17 de junio fue asesinado en Cúcuta Edmundo Andrade Yáñez, de 74 años. ¿Qué tiene que ver? El adulto mayor sería abuelo de “Cocuy” y de otro de los capturados, alias Demonio.