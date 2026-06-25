Pese a las críticas de De la Espriella durante su campaña, la JEP ofrece un diálogo técnico al gobierno entrante

Pese a los cuestionamientos que Abelardo de la Espriella hizo durante su campaña presidencial sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el presidente de ese tribunal, el magistrado Alejandro Ramelli, expresó la disposición de la entidad para sostener un diálogo técnico con el equipo que designe el mandatario electo. Desde Medellín, Ramelli informó que, aunque hasta ahora no ha recibido una comunicación oficial del nuevo gobierno, la jurisdicción está preparada para participar en el proceso de empalme y exponer el estado actual de la JEP, sus avances y los retos que enfrenta en la implementación del Acuerdo de Paz.

El magistrado explicó que el objetivo de un eventual encuentro será presentar información sobre el funcionamiento de la jurisdicción, el desarrollo de los procesos de justicia transicional y los desafíos institucionales que continúan vigentes. “Estamos listos para reunirnos con el equipo que el señor presidente electo designe y, pues, sostener un diálogo técnico sobre los sobre los desafíos, los avances, los retos que tiene la jurisdicción”, señaló Ramelli. Las declaraciones se conocen mientras avanza la transición hacia el nuevo gobierno y luego de que, durante la campaña, De la Espriella manifestara su desacuerdo con la continuidad de la JEP. En medio de ese contexto, el presidente electo tiene previsto reunirse este jueves con magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia.

La jurisdicción aún no ha recibido una comunicación oficial por parte del gobierno entrante. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry

JEP insiste en preservar la institucionalidad creada tras el Acuerdo de Paz

Durante su intervención, Ramelli sostuvo que el debate sobre la JEP va más allá del funcionamiento de la jurisdicción y abarca el conjunto de instituciones creadas para implementar el Acuerdo de Paz de 2016. El presidente de la JEP indicó que las actuaciones desarrolladas por la jurisdicción han permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos relacionados con el conflicto armado, facilitar el acceso de las víctimas a nuevas verdades judiciales y promover acciones restaurativas por parte de los comparecientes antes de la emisión de sentencias. También resaltó la importancia de garantizar la seguridad jurídica de más de 11.000 firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen sometidos al sistema, así como de los integrantes de la Fuerza Pública que comparecen ante la jurisdicción. Sobre ese punto, el magistrado manifestó: “Acá no es un tema únicamente de la jurisdicción, es un tema de todo ese andamiaje institucional que ha permitido que el acuerdo de paz se venga ejecutando en estos 10 años. Entonces hay que mirar el tema del presupuesto, pero yo también insistiría en qué es lo que está de por medio. Y lo que está de por medio es la verdad”. Asimismo, agregó: “Más allá de un tema presupuestal, yo lo que invito es a que reflexionemos sobre la implementación del acuerdo de paz y sobre los efectos que pueda acarrear debilitar la institucionalidad que fue creada para que se pudiera cumplir”. Ramelli reiteró que la JEP cuenta con garantías constitucionales e internacionales para el desarrollo de sus funciones, aunque insistió en la importancia de mantener un diálogo institucional con la administración entrante para explicar el estado de los procesos y los retos de la justicia transicional.

El ofrecimiento abre la puerta a un canal de diálogo durante el proceso de transición gubernamental. Foto: Julio César Herrera Echeverri.

Las críticas de De la Espriella a la JEP