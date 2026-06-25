Pese a las críticas de De la Espriella durante su campaña, la JEP ofrece un diálogo técnico al gobierno entrante

Pese a los cuestionamientos que Abelardo de la Espriella hizo durante su campaña presidencial sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el presidente de ese tribunal, el magistrado Alejandro Ramelli, expresó la disposición de la entidad para sostener un diálogo técnico con el equipo que designe el mandatario electo.
Desde Medellín, Ramelli informó que, aunque hasta ahora no ha recibido una comunicación oficial del nuevo gobierno, la jurisdicción está preparada para participar en el proceso de empalme y exponer el estado actual de la JEP, sus avances y los retos que enfrenta en la implementación del Acuerdo de Paz.