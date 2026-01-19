“Es un miserable”: fuertes críticas contra MinSalud tras polémica respuesta a la crisis en el hospital en Itagüí

Con la frase “los ricos también lloran”, el gobierno de Gustavo Petro entró en una nueva polémica enfocada y provocada esta vez por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras responder de manera “despectiva y burlona” a la crisis que pasa el hospital San Rafael de Itagüí.
Y es que, después de haber sido consultado sobre esta situación, el líder de la cartera de salud en el país se lavó las manos al ser cuestionado por la crisis financiera en la que se encuentra este centro médico del sur del Valle de Aburrá, y decidió evadir cualquier responsabilidad.