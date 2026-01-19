“Es un miserable”: fuertes críticas contra MinSalud tras polémica respuesta a la crisis en el hospital en Itagüí

Con la frase “los ricos también lloran”, el gobierno de Gustavo Petro entró en una nueva polémica enfocada y provocada esta vez por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras responder de manera “despectiva y burlona” a la crisis que pasa el hospital San Rafael de Itagüí. Le puede interesar: “Los ricos también lloran”: ministro de Salud se lavó las manos al ser cuestionado por la crisis del hospital San Rafael de Itagüí Y es que, después de haber sido consultado sobre esta situación, el líder de la cartera de salud en el país se lavó las manos al ser cuestionado por la crisis financiera en la que se encuentra este centro médico del sur del Valle de Aburrá, y decidió evadir cualquier responsabilidad.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. FOTO: Colprensa

Por eso, ante las polémicas declaraciones del ministro, de 75 años, diferentes personajes políticos, sectores y entidades del país han reaccionado en su contra con críticas y comentarios contundentes, luego de que este señalara que todo es culpa de la “politiquería”. Una de las tantas críticas fue por parte del precandidato presidencial, Enrique Peñalosa, quien, a través de un video publicado este lunes 19 de enero en todas sus redes sociales, señaló al ministro de ser un “miserable por burlarse de los que están sufriendo por la crisis en la salud”. Jaramillo respondió “los ricos también lloran” luego de que fuera entrevistado en Caracol Radio, donde fue cuestionado por el papel del Gobierno Nacional en la crítica situación que embarga a la red hospitalaria de Antioquia, ya que enfrenta una deuda de más de $8 billones por cuenta de las EPS.

Entonces, según Jaramillo, los problemas del hospital no se originaron porque el Gobierno no le haya girado los recursos que le corresponden, sino a la mala gestión de la administración, por lo que le echó la culpa a la Gobernación de Antioquia y la “politiquería”. “Los ricos también lloran. Voy a decir algo que es muy importante. Ahí hay dos hospitales. El San Rafael es un hospital departamental y el hospital del sur es un hospital municipal que hoy está cubriendo la gran mayoría de los servicios que no presta San Rafael. Uno no puede salir a llorar cuando todo el mundo sabe que ha habido una malísima administración. Ese hospital ha sido presa de la politiquería, desafortunadamente“, dijo el ministro. Todo esto ocurrió a raíz de la intervención del gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, quien denunció entre lágrimas que, por culpa de los retrasos en los pagos de Nueva EPS y Savia Salud, el personal médico de esa institución no recibe su salario desde hace más de cuatro meses.

Otras fuertes críticas contra el ministro Jaramillo por sus declaraciones

Las declaraciones del ministro provocaron el rechazo de muchos sectores. La Federación Colombiana de Enfermedades Huérfanas (Fecoer) calificó el pronunciamiento del ministro como “cruel e indolente”, asegurando que lo que necesita el sistema son soluciones, no burlas. “Una frase cruel e indolente, que minimiza el sufrimiento real de trabajadores y pacientes que pasaron el fin de año entre angustia y desesperación. No era una burla lo que se necesitaba. Se necesitaban responsabilidad, soluciones y humanidad. Así responde hoy el Gobierno al sufrimiento real de la crisis de salud”, concluyeron. Otra reacción frente al tema fue la expresada por el exministro del Interior y ahora precandidato presidencial, Daniel Palacios, quien trató a Jaramillo de infame, por utilizar el odio como “receta” y la ineptitud como “fórmula”.

“‘Los ricos también lloran’, dice el infame ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo sobre la crisis financiera del Hospital de Itagüí en Antioquia, en donde su personal médico no tiene ni para comer. El odio como receta, la ineptitud como fórmula”, expresó. El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, también dio su punto de vista sobre las declaraciones de Jaramillo. “Usualmente, este tipo de arrogancia (el desprecio por el sufrimiento ajeno y la grosería ante el escrutinio) anticipa una gran caída. Tendrá que responder algún día y pagará por el gran daño que ha hecho”, sostuvo. Asimismo, la secretaria de salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez Orrego, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunciaron en contra de las palabras expresadas por parte del ministro Jaramillo.