Los rumores eran ciertos. Laura Sarabia volverá al Gobierno, pero esta vez no será la sombra que le hablará al oído al presidente Gustavo Petro, como cuando era su jefe de gabinete. Ahora será la encargada de coordinar e implementar las políticas públicas para superar la pobreza y mantener la equidad social desde la dirección de Prosperidad Social (DPS).

Se trata de un codiciado puesto que estaba ocupado por Cielo Rusinque, quien ahora pasará a ser la nueva jefe de gabinete del mandatario, el puesto que ocupaba Sarabia. Y con ese enroque, Rusinque será la encargada de coordinar al equipo de ministros que actualmente tiene el presidente.

A través de redes sociales, el abogado Daniel Briceño puso a circular un certificado laboral de Rusinque en el que se evidencia que el sueldo que ganaba Rusinque y que ahora estará en manos de Sarabia es de $26.839.834. Así mismo, el decreto 473 del 29 de marzo de 2022 fija que el director de ese Departamento tendrá una asignación salarial dividida así: una asignación básica mensual de: $ 5.785.839, gastos de representación de $ 10.285919 y la prima Técnica factor salarial de $ 10.768.076, que en total suman $ 26.839.834.

El nombramiento de la joven politóloga, que fue la mano derecha de Petro, y que al parecer no dejó de serlo a pesar de que la apartó de la Casa de Nariño, se dará en medio de los escándalos y los líos judiciales por un polígrafo presuntamente irregular, las supuestas chuzadas a su exempleada Marelbys Meza y los audios del ex embajador Armando Benedetti. Sin embargo, Sarabia aseguró que hasta el momento no tiene ningún impedimento legal que le impida regresar al Ejecutivo porque su proceso está en una etapa preliminar y siempre se ha considerado víctima. Y es que su regreso a trabajar con Petro era un secreto a voces hasta que ella misma confirmó que esa posibilidad sí se estaba contemplando. A través de un comunicado, Sarabia explicó que la Fiscalía la citó a un interrogatorio por el caso del polígrafo justo cuando ya se estaba planeando su entrada al Gobierno, lo que en principio había truncado sus planes. Pero explicó que igual se seguiría defendiendo.

Cielo Rusinque será la nueva jefe de Gabiente del presidente Gustavo Petro. FOTO: Cortesía

Incluso, la semana pasada Sarabia acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar de violencia política contra la mujer y se reunió con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). El mismo Almagro compartió fotos del encuentro a través de su cuenta de Twitter. De Sarabia hasta se rumoró que habría intervenido en la reciente reunión que tuvo el mandatario con su hijo Nicolás Petro luego del lío judicial en el que está enredado por supuestamente recibir dinero irregular e inyectarla a la campaña presidencial de su papá. Y es que la confianza de Petro en Sarabia es tan grande, que no es gratis que el presidente alcanzara casi tres meses sin tener jefe de gabinete, por lo menos provisional, y esa no es una carencia menor, ya que el rol del secretario de despacho es estratégico, pero no se le puede delegar a cualquiera. Petro decidió quedarse sin secretario de despacho porque el aislamiento que lo caracteriza le ha dificultado confiar en alguien más para que cumpla esas funciones y, además, en su círculo de confianza no encontraba a alguien competente para esa labor. Sin embargo, la activista Rusinque ha sido una de las fichas más cercanas al presidente.