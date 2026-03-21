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Cuatro presuntos narcos ligados al Clan del Golfo y requeridos por EE. UU. caen en operación policial

Con la Operación “Renacer” dieron un fuerte golpe al Clan del Golfo y se afectó una de las redes con las que enviaba cocaína y fentanilo a EE. UU.

  • Tres de los cuatro detenidos en la operación Renacer fueron capturados en Medellín. FOTO: Cortesía
    Tres de los cuatro detenidos en la operación Renacer fueron capturados en Medellín. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Dirección Antinarcóticos de la Policía anunció un importante golpe contra el narcotráfico internacional con la captura de cuatro personas vinculadas al envío de drogas hacia Estados Unidos.

Según detalló esa dependencia, la acción se llevó a cabo en el marco de la Operación “Renacer”, que incluyó coordinación con autoridades de Guatemala y se enfocó en desarticular una red de tráfico internacional de estupefacientes.

De acuerdo a la información disponible, tres de los capturados fueron detenidos en Medellín, mientras que el cuarto fue localizado en Guatemala.

Para las autoridades, todos ellos son considerados narcotraficantes o enlaces de alto valor y están requeridos por cortes estadounidenses por tráfico y conspiración para distribuir cocaína, fentanilo y metanfetamina.

Lea también: Dos fiscalías de EE. UU. indagan si Petro tuvo nexos con el narcotráfico: ¿quién declarará contra el presidente?

La investigación reveló que esta red criminal operaba estrechamente con el Clan del Golfo, controlando rutas estratégicas desde el Bajo Cauca antioqueño y utilizando puertos en Urabá, Cartagena y Barranquilla para enviar cargamentos hacia Norteamérica.

Para evadir controles, la organización mezclaba drogas con exportaciones legales y realizaba movimientos financieros de lavado de activos para sostener sus operaciones.

El director de la Policía Antinarcóticos, Brigadier General William Castaño Ramos, destacó que esta operación demuestra el compromiso de Colombia con la seguridad nacional e internacional, protegiendo la vida y la tranquilidad de los ciudadanos y contribuyendo a frenar el tráfico de drogas a nivel mundial.

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