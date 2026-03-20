Dos fiscalías de EE. UU. indagan si Petro tuvo nexos con el narcotráfico: ¿quién declarará contra el presidente?

La confirmación de que en dos cortes federales de Estados Unidos avanzan pesquisas preliminares en contra del presidente Gustavo Petro, por presuntos nexos con el narcotráfico, es la expresión tácita del sentimiento que ha dominado las relaciones diplomáticas de ambas naciones en los últimos dos años: la desconfianza.
La noticia le dio la vuelta al mundo tras una publicación del diario norteamericano The New York Times, en la que aseguró, con fundamento en tres fuentes anónimas, que dos despachos judiciales de Manhattan y Brooklyn tienen investigaciones abiertas que involucrarían al jefe de Estado colombiano.
“Las indagaciones han estado explorando, entre otras cosas, posibles reuniones del señor Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones de estos”, se lee en el reportaje publicado ayer.
En las averiguaciones participan investigadores de la DEA (agencia antidrogas) y de HSI (agencia de investigaciones de seguridad nacional).
El estado de las indagaciones es apenas preliminar, por lo que no hay un expediente formal ni mucho menos acusaciones oficiales.
La agencia noticiosa Reuters confirmó la situación con sus propias fuentes dentro del Gobierno, aunque afirmando que las averiguaciones no se centran directamente en Petro.
De otro lado, la agencia AP detalló que la DEA habría designado al político como un objetivo prioritario, bajo el supuesto de que habría sido mencionado por varios informantes confidenciales en averiguaciones contra el narcotráfico transnacional.
Su política de “paz total”, presuntamente, habría sido el vehículo de las relaciones con algunos capos, incluyendo uno relacionado con el cartel de Sinaloa. Al respecto no se ha pronunciado la DEA de forma oficial.