Denuncian que cuentas oficiales del Estado replican mensajes de Petro contra las EPS

En su alocución del viernes, el presidente retomó el caso de la Nueva EPS, entidad que fue intervenida por la Superintendencia de Salud en abril de 2024, y acusó a la exjunta directiva de maquillar cuentas para ocultar 5 billones de pesos. El tema no solo agitó la discusión sobre el manejo de los recursos al interior del sistema de salud, sino también la estrategia comunicativa del Gobierno. Entre el sábado y este domingo, varias entidades oficiales sin relación directa con el sector replicaron en sus redes sociales mensajes del mandatario, todos acompañados del hashtag #SeRobaronLaSalud.

El Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), el Archivo General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), entre otras, difundieron publicaciones en las que se acusa a la exjunta de la EPS intervenida de haber “maquillado cuentas para esconder 5 billones de pesos”. Uno de los trinos más comentados fue el del Servicio Geológico, que suele informar sobre temblores o actividad volcánica, y que en cambio escribió:

En la misma línea, la Upra y la UNGRD publicaron en redes sociales estos mensajes: