Denuncian que cuentas oficiales del Estado replican mensajes de Petro contra las EPS

En su alocución del viernes, el presidente retomó el caso de la Nueva EPS, entidad que fue intervenida por la Superintendencia de Salud en abril de 2024, y acusó a la exjunta directiva de maquillar cuentas para ocultar 5 billones de pesos.
El tema no solo agitó la discusión sobre el manejo de los recursos al interior del sistema de salud, sino también la estrategia comunicativa del Gobierno.
Entre el sábado y este domingo, varias entidades oficiales sin relación directa con el sector replicaron en sus redes sociales mensajes del mandatario, todos acompañados del hashtag #SeRobaronLaSalud.