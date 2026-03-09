Kamal Kharazi advierte que Irán está preparado para una guerra prolongada con EE. UU.

Irán aseguró que está listo para enfrentar un conflicto prolongado con Estados Unidos y que continuará presionando a los países del golfo Pérsico para que intervengan diplomáticamente y promuevan el fin de la guerra. Así lo afirmó un alto funcionario iraní en declaraciones concedidas a CNN desde Teherán.
Conozca: “Israel se quiere sacar de encima una amenaza constante contra su supervivencia”: Cancillería de Israel
Según el reporte del medio estadounidense CNN, Kamal Kharazi —asesor de política exterior de la oficina del líder supremo de Irán— señaló que, por ahora, no ve espacio para una solución diplomática al conflicto con Washington.
“Ya no veo margen para la diplomacia”, afirmó Kharazi durante la entrevista. El funcionario argumentó que Irán perdió confianza en las negociaciones después de que, según dijo, se produjeran ataques mientras se desarrollaban conversaciones entre las partes.