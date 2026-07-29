Juez ordenó suspender asamblea de Comfenalco Antioquia para elegir nuevo Consejo Directivo

La disputa jurídica por el futuro de Comfenalco Antioquia dio un nuevo giro. Un juez administrativo de Medellín decretó una medida provisional que ordena suspender de manera inmediata la Asamblea General Extraordinaria de Afiliados convocada para el próximo 5 de agosto de 2026, en la que estaba prevista la elección del nuevo Consejo Directivo de la caja de compensación.
La decisión fue adoptada por el juez administrativo Rodrigo Vergara Cortés, quien demostró que, por ahora, es necesario proteger el derecho de participación de una trabajadora afiliada que interpuso una acción de tutela al considerar que no cuenta con la información ni los documentos necesarios para participar plenamente en la asamblea.
La medida representa un nuevo obstáculo para el proceso mediante el cual la Superintendencia del Subsidio Familiar busca levantar la intervención administrativa que mantiene sobre Comfenalco Antioquia desde septiembre de 2023.