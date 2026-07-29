Juez ordenó suspender asamblea de Comfenalco Antioquia para elegir nuevo Consejo Directivo

La disputa jurídica por el futuro de Comfenalco Antioquia dio un nuevo giro. Un juez administrativo de Medellín decretó una medida provisional que ordena suspender de manera inmediata la Asamblea General Extraordinaria de Afiliados convocada para el próximo 5 de agosto de 2026, en la que estaba prevista la elección del nuevo Consejo Directivo de la caja de compensación. La decisión fue adoptada por el juez administrativo Rodrigo Vergara Cortés, quien demostró que, por ahora, es necesario proteger el derecho de participación de una trabajadora afiliada que interpuso una acción de tutela al considerar que no cuenta con la información ni los documentos necesarios para participar plenamente en la asamblea. La medida representa un nuevo obstáculo para el proceso mediante el cual la Superintendencia del Subsidio Familiar busca levantar la intervención administrativa que mantiene sobre Comfenalco Antioquia desde septiembre de 2023.

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El juez ordenó suspender de inmediato la asamblea

En el auto judicial, el despacho concluyó que existía riesgo de un perjuicio irremediable para los derechos de la accionante. Por esa razón, decretó una medida provisional y ordenó a Comfenalco Antioquia y al agente especial de intervención, Luis Eduardo Grajales Ceballos, suspender inmediatamente la convocatoria a la septuagésima sexta (LXXVI) Asamblea General Extraordinaria de Afiliados. La reunión había sido programada para el 5 de agosto de 2026, fecha en la que se pretendía elegir a los representantes de los trabajadores en el Consejo Directivo de la caja. La suspensión permanecerá vigente hasta que el despacho profiera una decisión de fondo sobre la tutela. En su decisión, el juez señaló que la afiliada podría participar en la conformación del Consejo Directivo, pero que actualmente no dispone de la información suficiente ni de los documentos requeridos para ejercer plenamente ese derecho.

Además, el despacho ordenó notificar de manera inmediata la decisión tanto a Comfenalco Antioquia como al agente especial de intervención, utilizando el medio más expedito posible, conforme al artículo 16 del Decreto 2591 de 1991. Igualmente, requirió a las entidades accionadas y vinculadas para que, en un plazo máximo de dos días, rindan un informe detallado sobre los hechos que dieron origen a la tutela. Ese informe deberá estar acompañado de todos los antecedentes y elementos probatorios relacionados con el caso. El juez advirtió que, si no se responde dentro del término establecido, podrá dar por ciertos los hechos expuestos en la acción constitucional y resolver el proceso con base en ese supuesto.

La suspensión judicial ocurre en medio del debate por la Resolución 0563 del 17 de julio de 2026, mediante la cual la Superintendencia del Subsidio Familiar inició el procedimiento para levantar la intervención administrativa total sobre Comfenalco Antioquia. Ese acto administrativo abrió el camino para convocar una asamblea extraordinaria y elegir un nuevo Consejo Directivo que retomara la administración ordinaria de la caja de compensación. Sin embargo, distintas acciones judiciales y los cuestionamientos de varios actores han puesto en duda la legalidad y la oportunidad de ese procedimiento. Conozca más: ¿Qué busca Petro al quitar la intervención a Comfenalco Antioquia a 15 días de salir del Gobierno?

La Procuraduría también pidió frenar la convocatoria

Antes de la decisión del juez, la Procuraduría General de la Nación ya había solicitado al agente especial de intervención, Luis Eduardo Grajales Ceballos, abstenerse de ejecutar la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria y el proceso de elección del nuevo Consejo Directivo. La petición quedó consignada en un oficio firmado por la procuradora delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, Mónica Andrea Ulloa Ruiz, quien formuló varias observaciones jurídicas sobre la aplicación de la Resolución 0563 de 2026. Uno de los principales argumentos del Ministerio Público es que la resolución expedida por la Superintendencia del Subsidio Familiar todavía no habría adquirido firmaza. Según explicó la Procuraduría, el propio acto administrativo otorgó un plazo de diez días para presentar recurso de reposición. Mientras ese término no concluye o no existe certeza sobre la ejecutoria del acto administrativo, las órdenes contenidas en la resolución —entre ellas la convocatoria a la asamblea y la renovación del Consejo Directivo— no tendrían carácter exigible.

Para la entidad, no se evidencia que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para considerar que la Resolución 0563 ya quedó en firme. Por ello advirtió que ejecutar actuaciones antes de ese momento podría desconocer las garantías previstas en la legislación administrativa. Enterese: “Buscamos recuperar $50.000 millones de pérdidas en vivienda”: presidente (e) de Comfenalco

Procuraduría también encontró posibles fallas en la convocatoria

La Procuraduría también examinó la convocatoria realizada por el agente especial para la Asamblea General Extraordinaria prevista para el 5 de agosto. Según el Ministerio Público, los estatutos de Comfenalco Antioquia establecen que tanto las asambleas ordinarias como las extraordinarias deben convocarse con una anticipación mínima de 10 días hábiles completos. Al revisar el cronograma, la Procuraduría concluyó que la convocatoria realizada el 22 de julio solo habría otorgado nueve días hábiles, incumpliendo el requisito estatutario. Para la Delegada, esa situación no puede corregirse simplemente agregando un día más, pues el respeto de los derechos de participación de los afiliados exige realizar nuevamente toda la convocatoria conforme a los estatutos. Además, advirtió que desconocer ese requisito podría generar la nulidad de las decisiones que llegarán a adoptarse durante la asamblea, así como eventuales responsabilidades por los perjuicios ocasionados. Con base en ese análisis, la Procuraduría elevó varias solicitudes dirigidas al agente especial de intervención. Por ejemplo, abstenerse de ejecutar la convocatoria hasta que la Resolución 0563 adquiera firmeza conforme al artículo 87 del CPACA. Continúe leyendo: Falleció Ricardo Sierra Caro, histórico exdirector de Comfenalco y referente empresarial antioqueño También, verificar ante la Superintendencia del Subsidio Familiar la constancia de ejecutoria del acto administrativo y el cumplimiento de todas las notificaciones. Y garantizar plenamente el derecho de participación de los afiliados mediante una nueva convocatoria ajustada a los estatutos. Asimismo, remitir copia de toda la documentación relacionada con las notificaciones del acto administrativo. Y presentar un informe sobre las decisiones adoptadas frente a las observaciones formuladas por la Procuraduría. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué iba a pasar en la asamblea extraordinaria de Comfenalco Antioquia del 5 de agosto? La reunión tenía como objetivo elegir a los representantes de los empleadores en el nuevo Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia, un paso considerado clave para avanzar en el levantamiento de la intervención administrativa que ejerce la Superintendencia del Subsidio Familiar desde septiembre de 2023. ¿Qué consecuencias tiene la suspensión de la asamblea de Comfenalco Antioquia? La decisión judicial aplaza la elección del nuevo Consejo Directivo y retrasa el proceso de normalización administrativa de la caja de compensación. Mientras no exista una decisión definitiva, la intervención estatal continúa y el cronograma previsto para devolver la administración ordinaria queda suspendido.