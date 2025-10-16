Quintero se autoeliminó de las elecciones de 2026”: exregistrador Portela explica el “tiro en el pie” del exalcalde al retirarse de la consulta

Todo indica que el exalcalde Daniel Quintero Calle y su equipo de abogados se apresuraron al anunciar el retiro de la consulta del 26 octubre en la que iba a competir contra el senador Iván Cepeda y la exministra Carolina Corcho.
En este momento, el exalcalde de Medellín está inhabilitado para participar en una consulta en marzo (el “frente amplio”), pero también en la primera vuelta en mayo. La única salida que tendría Quintero es arrepentirse del retiro de la consulta de octubre (en caso de no haber presentado la renuncia formal) y ganarla.
El artículo 7 de la Ley 1475 dice que “quienes hubieren participado como precandidatos quedará inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas”.
Así lo explica también a EL COLOMBIANO el exregistrador delegado para lo electoral, Alfonso Portela, experto en esta materia.