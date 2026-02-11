David Murcia denuncia a Abelardo de la Espriella y lo acusa de robarle $5.000 millones

En plena carrera electoral, cuando suelen salir a la luz episodios del pasado de los aspirantes, se conoció una denuncia disciplinaria contra el candidato de la derecha Abelardo de la Espriella. La queja fue presentada ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial por David Murcia Guzmán, fundador de la captadora ilegal de dinero DMG, quien lo acusa de graves faltas a la ética profesional durante el tiempo en que lo representó como abogado. En el recurso, revelado por el periodista Daniel Coronell, Murcia sostiene que le entregó a De la Espriella 5.000 millones de pesos en efectivo por concepto de honorarios. Afirma que, pese a que el abogado abandonó su defensa, ese dinero no le fue devuelto. En su denuncia, califica esa actuación como una vulneración a los deberes de lealtad, diligencia y transparencia que rigen la profesión.

La queja también señala que el hoy candidato habría incumplido el deber de confidencialidad propio de la relación entre abogado y cliente, al hacer declaraciones públicas que, según Murcia, afectaban su situación jurídica y su buen nombre. En el documento radicado ante la autoridad disciplinaria, Muricia, quien cumple una condena de más de 30 años por lavado de activos y captación ilegal de dinero, asegura además que su entonces defensor actuó con negligencia durante el proceso de captura. Sostiene que no dejó constancia de supuestas irregularidades relacionadas con el lugar y la fecha de su detención. De acuerdo con su versión, fue aprehendido en Panamá y no en Cartagena, como habrían informado en su momento las autoridades, y la fecha del procedimiento habría sido modificada.

Otro de los señalamientos apunta a un posible conflicto de interés. Murcia afirma que mientras lo representaba, De la Espriella estaba acercándose al entonces presidente Álvaro Uribe, quien posteriormente nombró como notario público al padre del abogado, Abelardo de la Espriella Juris. “La política no puede ser una excusa para pasar por encima de la ética, del derecho. El derecho debe primar las garantías del cliente; deben primar las acciones de un abogado que mantenga la ética, que respete el código disciplinario y pues, con mayor razón, si ese abogado en el pasado ha sido cuestionado y hoy pretende ser el defensor de toda una patria. Si como ha actuado como abogado, va a defender la patria, pues hay que tomar acciones”, comentó Sondra Macollins, abogada y representante de Murcia Guzmán. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial deberá ahora evaluar si abre una investigación formal y determina si hubo faltas a la ética profesional.

¿Cómo terminó el actual candidato defendiendo a Murcia?