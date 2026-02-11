David Murcia denuncia a Abelardo de la Espriella y lo acusa de robarle $5.000 millones

En plena carrera electoral, cuando suelen salir a la luz episodios del pasado de los aspirantes, se conoció una denuncia disciplinaria contra el candidato de la derecha Abelardo de la Espriella. La queja fue presentada ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial por David Murcia Guzmán, fundador de la captadora ilegal de dinero DMG, quien lo acusa de graves faltas a la ética profesional durante el tiempo en que lo representó como abogado.
En el recurso, revelado por el periodista Daniel Coronell, Murcia sostiene que le entregó a De la Espriella 5.000 millones de pesos en efectivo por concepto de honorarios. Afirma que, pese a que el abogado abandonó su defensa, ese dinero no le fue devuelto. En su denuncia, califica esa actuación como una vulneración a los deberes de lealtad, diligencia y transparencia que rigen la profesión.