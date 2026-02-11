x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

David Murcia denuncia a Abelardo de la Espriella y lo acusa de robarle $5.000 millones

El cerebro de DMG llevó ante la Comisión de Disciplina Judicial una queja contra el hoy candidato, a quien señala de incumplir deberes éticos durante su defensa.

  • Abelardo De la Espriella y el condenado David Murcia. Foto: Colprensa
    Abelardo De la Espriella y el condenado David Murcia. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

En plena carrera electoral, cuando suelen salir a la luz episodios del pasado de los aspirantes, se conoció una denuncia disciplinaria contra el candidato de la derecha Abelardo de la Espriella. La queja fue presentada ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial por David Murcia Guzmán, fundador de la captadora ilegal de dinero DMG, quien lo acusa de graves faltas a la ética profesional durante el tiempo en que lo representó como abogado.

En el recurso, revelado por el periodista Daniel Coronell, Murcia sostiene que le entregó a De la Espriella 5.000 millones de pesos en efectivo por concepto de honorarios. Afirma que, pese a que el abogado abandonó su defensa, ese dinero no le fue devuelto. En su denuncia, califica esa actuación como una vulneración a los deberes de lealtad, diligencia y transparencia que rigen la profesión.

La queja también señala que el hoy candidato habría incumplido el deber de confidencialidad propio de la relación entre abogado y cliente, al hacer declaraciones públicas que, según Murcia, afectaban su situación jurídica y su buen nombre.

En el documento radicado ante la autoridad disciplinaria, Muricia, quien cumple una condena de más de 30 años por lavado de activos y captación ilegal de dinero, asegura además que su entonces defensor actuó con negligencia durante el proceso de captura.

Sostiene que no dejó constancia de supuestas irregularidades relacionadas con el lugar y la fecha de su detención. De acuerdo con su versión, fue aprehendido en Panamá y no en Cartagena, como habrían informado en su momento las autoridades, y la fecha del procedimiento habría sido modificada.

Otro de los señalamientos apunta a un posible conflicto de interés. Murcia afirma que mientras lo representaba, De la Espriella estaba acercándose al entonces presidente Álvaro Uribe, quien posteriormente nombró como notario público al padre del abogado, Abelardo de la Espriella Juris.

La política no puede ser una excusa para pasar por encima de la ética, del derecho. El derecho debe primar las garantías del cliente; deben primar las acciones de un abogado que mantenga la ética, que respete el código disciplinario y pues, con mayor razón, si ese abogado en el pasado ha sido cuestionado y hoy pretende ser el defensor de toda una patria. Si como ha actuado como abogado, va a defender la patria, pues hay que tomar acciones”, comentó Sondra Macollins, abogada y representante de Murcia Guzmán.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial deberá ahora evaluar si abre una investigación formal y determina si hubo faltas a la ética profesional.

¿Cómo terminó el actual candidato defendiendo a Murcia?

En 2008, cuando comenzaban a multiplicarse las denuncias contra DMG por la captación masiva e ilegal de dinero, el nombre de David Murcia Guzmán ocupaba titulares a diario. En medio de ese escándalo que terminaría afectando a más de 200.000 colombianos, el empresario contrató al abogado Abelardo de la Espriella para asumir su defensa.

Puede leer: Con la conducción de Félix de Bedout llegó a Spotify la historia de David Murcia Guzmán

La relación profesional se dio en uno de los momentos más álgidos del caso. Mientras crecían las advertencias de las autoridades sobre la legalidad del modelo de negocio de DMG, De la Espriella no solo asumió la representación jurídica de Murcia, sino que públicamente defendió la actividad de la compañía. Sus intervenciones en medios y escenarios públicos fueron interpretadas por críticos como un respaldo al proyecto empresarial, en momentos en que miles de personas seguían invirtiendo sus ahorros.

Sin embargo, la defensa duró poco. En noviembre de 2008, apenas unos meses después de haber asumido el caso, el abogado renunció. Con el paso de los años, De la Espriella ha explicado que su decisión se produjo cuando detectó inconsistencias entre la información que inicialmente le fue entregada y los datos contables que surgieron durante el proceso judicial.

Según su versión, cuando Murcia fue capturado en Panamá y posteriormente deportado a Colombia, los documentos conocidos por la Fiscalía no coincidían con los soportes que él había recibido para estructurar la estrategia de defensa. En ese momento, dijo, concluyó que no podía continuar representándolo.

El hoy aspirante político ha respondido a los cuestionamientos señalando que ejerció la defensa durante cerca de tres meses y que actuó con base en la información disponible en ese momento. También dice que muchas de las críticas en su contra hacen parte de ataques de sus detractores.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida