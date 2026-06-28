José Manuel Restrepo pidió a la UNP frenar nuevos nombramientos durante empalme presidencial

El vicepresidente electo y coordinador general del proceso de empalme gubernamental, José Manuel Restrepo, solicitó este domingo a la Unidad Nacional de Protección (UNP) abstenerse de adelantar nuevos nombramientos relacionados con el Decreto 0670 de 2026 hasta la posesión del nuevo gobierno, prevista para el próximo 7 de agosto.
La petición quedó consignada en un comunicado dirigido al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, en la que el equipo de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, pidió suspender cualquier proceso de provisión de cargos fundamentado en la reciente norma expedida por el Gobierno saliente, mientras avanza el proceso de transición presidencial.
El pronunciamiento se conoce dos días después de la expedición del Decreto 0670 del 26 de junio de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional estableció requisitos alternativos de estudio y experiencia para acceder a cargos de Oficial de Protección, código 3137, dentro de la planta de personal de la UNP.
“La protección del Presidente de la República y de su equipo de Gobierno no puede definirse en los últimos días de una administración saliente”, señaló Restrepo en un pronunciamiento público divulgado este domingo.