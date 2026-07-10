Tras el ‘no’ de Petro, De la Espriella busca que el Congreso autorice su posesión en una base militar

La negativa inicial del Gobierno no frenó los planes del presidente electo. Horas después de que la Presidencia advirtiera que la ley impide una posesión en una guarnición militar, el equipo de Abelardo De la Espriella acudió al Congreso para pedir que evalúe trasladar excepcionalmente la sede del Legislativo y así permitir que la ceremonia se realice en una base militar de Popayán.
El Gobierno Petro respondió que la ley no permite realizar la posesión presidencial fuera de la sede del Congreso, al señalar que el acto debe cumplirse ante el Congreso de la República y que no es posible reemplazar ese escenario por una instalación militar.
La carta, firmada por Mariana Pacheco Montes, coordinadora del empalme del sector de Relaciones Exteriores, fue enviada a los secretarios del Senado, Diego Alejandro González González, y de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza.