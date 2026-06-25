Defensora Iris Marín pide a De la Espriella que respete en su gobierno los derechos humanos: “el país requiere de decisiones impostergables”

Tras la oficialización de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), la defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre los principales puntos que deberá atender la nueva administración en materia de derechos humanos, paz, desarrollo social y protección ambiental.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Marín felicitó al mandatario electo y destacó la necesidad de gobernar para toda la ciudadanía, teniendo en cuenta la diversidad cultural, regional, étnica, política y de género del país.