Defensora Iris Marín pide a De la Espriella que respete en su gobierno los derechos humanos: “el país requiere de decisiones impostergables”

Tras la oficialización de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), la defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre los principales puntos que deberá atender la nueva administración en materia de derechos humanos, paz, desarrollo social y protección ambiental. A través de un mensaje publicado en la red social X, Marín felicitó al mandatario electo y destacó la necesidad de gobernar para toda la ciudadanía, teniendo en cuenta la diversidad cultural, regional, étnica, política y de género del país.

Según señaló, Colombia atraviesa un momento en el que resulta indispensable fortalecer las garantías democráticas, la defensa de los derechos humanos y la protección de la naturaleza. ”(Debemos) superar la desigualdad y la exclusión mediante políticas que enfrenten la pobreza y el hambre, garanticen el acceso efectivo a la salud, la educación y el cuidado, y protejan el derecho al buen futuro de niñas, niños y jóvenes”, dijo. La defensora identificó como una de las prioridades del próximo gobierno la reducción de las brechas sociales que afectan a millones de personas. Le puede interesar: Juzgado le ordena a De la Espriella retractarse y ofrecer disculpas a periodista por comentarios misóginos en una entrevista También subrayó la importancia de crear condiciones que permitan mejores oportunidades para niños, niñas y jóvenes. Otro de los temas centrales de su pronunciamiento fue la seguridad y la violencia armada. Aunque De la Espriella ha planteado una política de seguridad basada en la firmeza frente a los grupos armados, Marín insistió en que cualquier estrategia debe desarrollarse dentro del marco de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.