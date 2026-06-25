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Defensora Iris Marín pide a De la Espriella que respete en su gobierno los derechos humanos: “el país requiere de decisiones impostergables”

En un mensaje en X, Iris Marín también pidió al nuevo gobierno atender la pobreza, la violencia armada, la crisis ambiental y las demandas históricas del campo.

  • La defensora del Pueblo llamó a fortalecer las garantías democráticas y a avanzar en políticas contra la exclusión y la violencia. FOTO: COLPRENSA.
    La defensora del Pueblo llamó a fortalecer las garantías democráticas y a avanzar en políticas contra la exclusión y la violencia. FOTO: COLPRENSA.
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 3 horas
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Tras la oficialización de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), la defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre los principales puntos que deberá atender la nueva administración en materia de derechos humanos, paz, desarrollo social y protección ambiental.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Marín felicitó al mandatario electo y destacó la necesidad de gobernar para toda la ciudadanía, teniendo en cuenta la diversidad cultural, regional, étnica, política y de género del país.

Según señaló, Colombia atraviesa un momento en el que resulta indispensable fortalecer las garantías democráticas, la defensa de los derechos humanos y la protección de la naturaleza.

”(Debemos) superar la desigualdad y la exclusión mediante políticas que enfrenten la pobreza y el hambre, garanticen el acceso efectivo a la salud, la educación y el cuidado, y protejan el derecho al buen futuro de niñas, niños y jóvenes”, dijo.

La defensora identificó como una de las prioridades del próximo gobierno la reducción de las brechas sociales que afectan a millones de personas.

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También subrayó la importancia de crear condiciones que permitan mejores oportunidades para niños, niñas y jóvenes.

Otro de los temas centrales de su pronunciamiento fue la seguridad y la violencia armada. Aunque De la Espriella ha planteado una política de seguridad basada en la firmeza frente a los grupos armados, Marín insistió en que cualquier estrategia debe desarrollarse dentro del marco de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Además, pidió mantener los esfuerzos para cumplir integralmente el Acuerdo Final de Paz, fortalecer la justicia y garantizar la protección de las víctimas.

La situación ambiental también ocupó un lugar destacado entre las recomendaciones de la defensora.

“(Hay que) responder a la degradación ambiental y al cambio climático mediante políticas que protejan el ambiente sano, los derechos de la Naturaleza y a sus guardianes; fortalezcan la gestión del riesgo de desastres y enfrentar la minería ilegal, la deforestación y otras economías que destruyen los territorios”, explicó.

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Marín también resaltó la importancia de avanzar en la reforma rural integral, con el propósito de garantizar los derechos de las comunidades campesinas y de los pueblos étnicos.

En el cierre de su mensaje, la defensora reiteró la disposición de la entidad para trabajar de manera coordinada con el nuevo gobierno.

La Defensoría del Pueblo colaborará armónicamente con el nuevo Gobierno en la defensa de los derechos, para que la igualdad se materialice, todas las voces se escuchen en paz, se dignifique la vida en armonía con la Naturaleza y tengamos esperanza y confianza en un buen futuro común”, finalizó Marín.

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