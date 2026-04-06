Las cuatro decisiones “impostergables” en derechos humanos que no tomó el gobierno Petro y deberá asumir su sucesor

La Defensoría del Pueblo, entidad liderada por Iris Marín Ortiz, presentó un informe técnico y urgente titulado “Decisiones impostergables en materia de derechos humanos”, dirigido a los aspirantes a la Presidencia y la Vicepresidencia en esta contienda electoral, que determinará quién estará en la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.
El documento advierte que el país enfrenta una crisis estructural que requiere acciones inmediatas en áreas críticas como la alimentación, la salud, la seguridad territorial y el sistema penitenciario, subrayando que la persistencia de la desigualdad sigue siendo el mayor obstáculo para la dignidad humana en el territorio nacional.