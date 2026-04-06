En audios con abogado de ‘Papá Pitufo’, Jorge Lemus arremetió contra Augusto Rodríguez y dijo que “está mal de la cabeza”

500 millones de pesos, ese monto aparece en el centro del escándalo por un presunto intento de ingreso de dinero ilegal a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según explicó el director de la UNP, Augusto Rodríguez, ese dinero habría sido ofrecido y posteriormente rechazado. Sin embargo, alrededor de esa versión surgió otro elemento, unos audios revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en donde se escucha a Jorge Lemus, en ese entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, ofrecerle a ‘Papá Pitufo’ beneficios judiciales y referencias a intermediarios que habrían servido como canal de comunicación con el llamado “zar del contrabando”

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A comienzos de 2025, se realizaron dos reuniones entre el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, y el abogado de Diego Marín, alias Papá Pitufo, en medio de la controversia por una posible infiltración de dineros ilegales en la campaña presidencial. Los encuentros, revelados en las grabaciones, ocurrieron antes de que autoridades judiciales como la Fiscalía tuvieran contacto formal con Marín o su defensa.

El contexto de esta reunión entre Jorge Lemus y Luis Felipe Ramírez, abogado de ‘Papá Pitufo’, se da como consecuencia de un Consejo de Ministros del 4 de febrero de 2025. Ese día, el director de la Unidad Nacional de Protección UNP, Augusto Rodríguez, afirmó que “el señor Marín, ‘Papá Pitufo’ como le dicen, él sabe que desde la campaña intentaron penetrar recursos de ese sector, intentaron meter una plata y la logramos frenar”.

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Tras esa declaración, el abogado de ‘Pitufo’, transmitió la sorpresa y el malestar ocasionado en su cliente en el encuentro que sostuvo con Lemus “¿a este man (Augusto Rodríguez) qué le pasó?, ¿qué es esto por Dios? Miren en la que me pusieron, miren la que acaban de hacer ellos mismos. Yo no les quise hablar de la oposición, precisamente para yo evitar, para no estar en esto. Y mire, solitos ellos.”

En los audios, el abogado insiste en la gravedad de las declaraciones dentro del propio Gobierno. “El problema es que prácticamente con todo este verguero que armaron usted (Jorge Lemus) quedó comiendo, mejor dicho... con lo que usted hable le están dando (...) credibilidad a todo lo que salga a decir (Augusto Rodríguez)”.

A lo que respondió Lemus. “Es que lo que hablamos no es mentira. Él se la robó. Dígale que yo se lo dije, acuérdese bien”. Después, en un intento por calmar la situación, Lemus añade “Hermano, yo creo que él (Augusto Rodríguez) tiene problemas en la cabeza, te lo digo así claramente”.