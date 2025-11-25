Defensoría pidió suspender de sus cargos a presuntos implicados en infiltración de las disidencias de “Calarcá”

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre las graves revelaciones de posibles vínculos entre miembros del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc (EMC) y altos funcionarios del Estado. La Defensoría pidió que la Fiscalía General y la Procuraduría adelanten investigaciones penales.
También recomendó evaluar el retiro temporal de funciones de quienes hoy se ven comprometidos en estos delitos para evitar interferencias en el proceso.
Se trata del general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director de DNI, luego de que salieran a la luz revelaciones sobre su presunta relación con el grupo armado ilegal para conformar empresas fachada de seguridad privada y entregar información sensible sobre operaciones militares. Por este hecho, la Procuraduría ya abrió una investigación.
“Es imprescindible que sus superiores adopten medidas inmediatas que garanticen la integridad de las investigaciones”, advierte la Defensoría.