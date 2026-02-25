“El verdadero fraude está por fuera de las tareas de la Registraduría”: Penagos

El Gobierno y los organismos de control garantizaron este miércoles la seguridad y transparencia de los comicios del próximo 8 de marzo mediante la evaluación del llamado Plan Democracia. La reunión se llevo a cabo en las instalaciones de la Procuraduría frente a las alertas de vulnerabilidad en 208 municipios del país.
En la cumbre interinstitucional se descartó definitivamente el traslado de puestos de votación, se dispuso de recompensas económicas para frenar delitos contra el sufragio y se defendió la validez jurídica del material electoral frente a las recientes discusiones políticas sobre una supuesta amenaza de fraude.