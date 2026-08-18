El panorama de la reconstrucción tras el sismo: 42.000 viviendas averiadas en zonas críticas y 8.000 en iniciaciones

Una semana después del terremoto que afectó a varias regiones de Colombia, ya está en marcha un plan de reconstrucción que busca atender la emergencia habitacional y recuperar la infraestructura de las zonas más golpeadas, como el Eje Cafetero, Valle y Chocó, que contarían con más de 8.000 viviendas en construcción. Se estima que en todo el país se destruyeron más de 12.000 y solo en las cinco ciudades más afectadas hay más de 3.000 colapsadas y 42.200 averiadas.
El plan del Gobierno Nacional contempla una intervención que va desde la atención inmediata de las familias damnificadas hasta la construcción de nuevas viviendas, el mejoramiento de inmuebles que puedan ser recuperados y la reconstrucción de infraestructura como colegios, centros de salud, vías y puentes.
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La estrategia fue definida luego de una reunión sostenida el pasado 14 de agosto entre el presidente Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Vivienda y representantes del sector empresarial.
La coordinación de los recursos y las acciones se realizará a través del Fondo Milagro, creado por el Gobierno como instrumento para articular los esfuerzos de reconstrucción. Lo cierto es que será una tarea de largo aliento, ya que cifras preliminares citadas por Presidencia estiman que los daños por el terremoto están avaluados en unos $30 billones.