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Preocupación en el Bayern Múnich: Jamal Musiala se volvió a desmayar en pleno partido amistoso

El alemán ha sufrido dos incidentes similares en los últimos cuatro días.

  • Los jugadores del Bayern Múnich auxilian a su compañero Jamal Musiala quien cayó en el césped durante un partido amistoso, este martes. FOTO GETTY
    Los jugadores del Bayern Múnich auxilian a su compañero Jamal Musiala quien cayó en el césped durante un partido amistoso, este martes. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 1 hora
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El mediocampista ofensivo del Bayern Munich, Jamal Musiala, se vio obligado a abandonar el terreno de juego al desplomarse durante un partido amistoso de pretemporada este martes en Heidenheim, tres días después de un incidente similar en Múnich.

El internacional alemán de 23 años cayó al césped del estadio del Heidenheim (segunda división) sin mediar contacto, solo unos minutos después de su entrada en juego.

También le puede interesar: Susto en Bayern: Jamal Musiala se desvaneció en pleno partido: ¿cómo está su salud?

Los jugadores de los dos equipos acudieron rápidamente al lugar y, con gestos airados, reclamaron una intervención de los servicios médicos.

Musiala parecía aturdido mientras recibía los cuidados médicos, antes de ser ayudado a abandonar el campo.

Es la segunda alerta en tres días para el internacional alemán, que el sábado sufrió un problema parecido en un duelo de preparación ante el RB Leipzig, entonces en un encuentro jugado con fuerte calor.

Vea además: Video | ¡Gran pretemporada de “Lucho”! Díaz anotó un nuevo gol en un amistoso con el Bayern

Al término del amistoso de este martes, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, afirmó que el mediocampista hará pronto declaraciones sobre lo ocurrido.

“Jamal hablará de esto pronto. Estábamos al corriente y somos conscientes de la situación”, aseguró Eberl.

“Está en el vestuario. Se está vistiendo y tomando una ducha”, apuntó.

Musiala se perdió los seis primeros meses de la temporada 2025-2026 por una fractura de tobillo sufrida durante el Mundial de Clubes 2025.

Pero regresó en la segunda parte del curso y disputó el Mundial 2026 con Alemania, que fue eliminada por Paraguay en dieciseisavos de final.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué se desplomó Jamal Musiala durante el partido contra el Heidenheim?
Musiala se desplomó solo en el terreno de juego tras sufrir un aparente mareo o desvanecimiento sin recibir contacto de ningún rival. Es el segundo incidente similar que sufre en tres días, tras un episodio parecido durante un amistoso previo contra el RB Leipzig disputado bajo un fuerte calor.
¿Cuál es el estado de salud de Jamal Musiala tras su segundo colapso?
El jugador se encuentra consciente y fuera de peligro inmediato, habiendo regresado al vestuario por su propia cuenta para ducharse y vestirse tras ser atendido por los servicios médicos. El club no ha emitido un diagnóstico médico oficial sobre la causa de sus desvanecimientos.
¿En qué partidos de la pretemporada ha presentado Musiala estos desvanecimientos?
Los episodios ocurrieron el sábado en un amistoso de preparación contra el RB Leipzig y el martes siguiente en un partido frente al Heidenheim, de la segunda división alemana.
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