Video | Hombre denunció presunto abuso policial en Bogotá: “habría podido asfixiarme”

Un hombre denunció un nuevo caso de presunto abuso policial en Bogotá tras relatar haber sido reducido en el suelo por uniformados, uno de los cuales le puso la rodilla en el cuello.

Los hechos, según contó el denunciante David Suta a CityTV, ocurrieron en el barrio Bosa Laureles, cuando acompañaba a su hermano, quien fue trasladado por la Policía a un CAI del sector.

“Me abordó groseramente, me empujó y me pidió los documentos”, dijo Suta, quien señala que el forcejeo comenzó cuando preguntó a uno de los agentes por qué lo empujaba justo cuando su hermano iba a ser trasladado a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ).

Fue en ese momento, según su testimonio, que uno de los policías lo sujetó por el cuello y lo llevó al suelo, donde otro uniformado lo inmovilizó con una rodilla presionando su garganta.

“Quiero poner la denuncia públicamente por intento de homicidio ante ese policía, porque la manera en la que él arremetió contra mí habría podido asfixiarme en ese momento”, declaró Suta.