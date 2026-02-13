Video | El momento en el que sicarios atentaron contra el empresario Gustavo Aponte y su escolta

Avanzan las investigaciones por el asesinato de José Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, el empresario que fue asesinado el miércoles 11 de febrero en un ataque sicarial en el que también murió su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, intendente retirado de la Policía Nacional.
El hecho ocurrió en la calle 85 con carrera Séptima, en el exclusivo sector de La Cabrera, en Bogotá, cuando un hombre vestido con traje y corbata lo esperaba a las afueras de un gimnasio Bodytech. Al salir del lugar, el agresor escuchó el llamado del “campero” y accionó un arma contra Aponte y el guardaespaldas, para luego huir en una motocicleta de alto cilindraje que ya lo esperaba.
Las inspecciones de los cadáveres revelaron que tanto Aponte como su escolta recibieron disparos de calibre 9 milímetros en el cuello y la espalda. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato a la Clínica del Country en la capital, pero murieron debido a la gravedad de las heridas.