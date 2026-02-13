Video | El momento en el que sicarios atentaron contra el empresario Gustavo Aponte y su escolta

Avanzan las investigaciones por el asesinato de José Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, el empresario que fue asesinado el miércoles 11 de febrero en un ataque sicarial en el que también murió su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, intendente retirado de la Policía Nacional. El hecho ocurrió en la calle 85 con carrera Séptima, en el exclusivo sector de La Cabrera, en Bogotá, cuando un hombre vestido con traje y corbata lo esperaba a las afueras de un gimnasio Bodytech. Al salir del lugar, el agresor escuchó el llamado del “campero” y accionó un arma contra Aponte y el guardaespaldas, para luego huir en una motocicleta de alto cilindraje que ya lo esperaba. Lea también: ¿Quién era José Gustavo Aponte? El empresario arrocero asesinado en Bogotá Las inspecciones de los cadáveres revelaron que tanto Aponte como su escolta recibieron disparos de calibre 9 milímetros en el cuello y la espalda. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato a la Clínica del Country en la capital, pero murieron debido a la gravedad de las heridas.

Video del asesinato a Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta en Bogotá

Sobre el asesinato existen varias hipótesis, aunque las más probables se relacionan con la vida comercial de Gustavo Aponte. También se investiga otra línea que apunta a motivos personales o extorsión. Por el momento se desconoce la captura de personas implicadas en el caso. Sin embargo, ya circula un video que muestra paso a paso los momentos del ataque: cómo Aponte fue interceptado por un hombre vestido con traje y corbata, quien lo esperaba aproximadamente 15 minutos mientras simulaba hablar por celular; luego se observa su huida y el llamado de auxilio de los presentes en La Cabrera.

¿Quién era Gustavo Andrés Aponte Fonnegra?

Una de las actividades que le dio reconocimiento a José Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, de 47 años, fue su trabajo en el sector agroindustrial, ya que era dueño junto a su familia de Arroz Sonora, una compañía dedicada a la producción y comercialización de arroz. Aponte Fonnegra era un hombre religioso, triatleta y líder de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, organización dedicada a apoyar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Además, se desempeñaba como gerente general de Flexo Spring S.A.S., empresa que, según su portal web, se especializa “en el desarrollo y producción de empaques para alimentos, cuidado del hogar y personal, alimentos para mascotas, especialidades técnicas y aplicaciones industriales”. Entérese: Detalles del asesinato de Gustavo Aponte y su escolta en Bogotá: sicarios los acecharon durante 15 minutos Su muerte y la de Gutiérrez Garzón han generado conmoción, especialmente en Miguel Ángel Gutiérrez, hermano del escolta, quien rompió el silencio y afirmó que nunca supo de amenazas de muerte contra su familiar: “Él nunca nos manifestó que tuviera amenazas o algo por el estilo, por eso se nos hace muy extraño todo esto tan repentino”, expresó.