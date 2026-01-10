“Indignante”: denuncian ataque a Lupita, la Guacayama que acompañaba a ciclistas del Quindío en su ruta

Se conoció un nuevo caso de maltrato animal ocurrido en las últimas horas. Lupita, una guacamaya azul conocida popularmente como “Lupita la famosa”, fue víctima de un ataque perpetrado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes presuntamente intentaron raptarla.
Según informó la Plataforma ALTO, que se encarga de hacer veeduría sobre casos de violencia animal, durante el forcejeo los agresores atacaron al ave de manera brutal, arrancándole las dos plumas principales de la cola y causándole lesiones de consideración.
“La comunidad quindiana amaneció sacudida por la rabia y la tristeza tras conocerse un nuevo y alarmante caso de maltrato animal. Lupita, la guacamaya azul conocida cariñosamente como ‘Lupita la famosa’, fue víctima de una agresión violenta que hoy despierta repudio colectivo y un clamor urgente por justicia y protección a la fauna silvestre”, aseguró el colectivo.